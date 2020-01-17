2020-01-17T14:22:16+03:00
Спорт

Заработал еще одного бедуина: уральский гонщик Сергей Карякин взял второе место на ралли «Дакар»

На пути к финишу у экипажа случилось несколько поломок
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Сергей пришел вторым. Фото: InstagramСергей пришел вторым. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Уральцы Сергей Карякин и Антон Власюк финишировали вторыми в ралли- марафоне «Дакар 2020», который проходит в Саудовской Аравии. Впервые в истории гонки россияне взяли серебро в классе багги. В заключительном этапе уральские гонщики уступили только американцу Кейси Карри.

На пути к финишу случилось несколько поломок, но это не помешало Карякину взять свою вторую статуэтку бедуина.

- Дюны сегодня серьезные, местами опасные и непредсказуемые. Перепад дюн настолько быстрый, что невозможно было сразу сориентироваться в направлении, и местами приходилось сбрасывать скорость. В целом, спецучасток понравился, хотя сложной навигации не было. Сегодня сошли несколько экипажей, и, наверно, за день до финиша – это самое обидное, - написал уралец в соцсетях перед последней гонкой.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Караван участников преодолел 12 гоночных этапов общей протяжённостью 7,9 тысяч километров, почти 5 тысяч из которых пришлось на скоростные участки, и финишировал в Киддии. На гоночном маршруте участники столкнулись с разными ландшафтами – если в начале гонки было много каменистых мест, то ближе к финишу спортсмены штурмовали пески одной из самых опасных пустынь мира – Руб-Эль-Хали. В классе SSV, то есть багги, на старт вышло 45 экипажей из 18 стран. Среди них были и два российских экипажа команды Snag Racing. Второй экипаж россиян в составе Алексей Шмотьева и Андрея Рудницкого заняли 27 место.

Отметим, в воскресенье утром Сергей Карякин вместе с экипажем возвращается в Екатеринбург.

Напомним, Сергей Карякин участвует в ралли «Дакар» с 2014 года, однако до этого он выступал в зачете квадроциклов. В 2017 году он взял первое место. В этом году он впервые попробовал свои силы в категории SSV (мотовездеходы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Горячкина выиграла у Венцзюнь восьмую партию на первенстве мира по шахматам во Владивостоке
На первенстве мира по шахматам 2020 среди женщин 21-летня российская претендентка Александра Горячкина впервые вышла вперед против двукратной чемпионки из Китая Цзюй Венцзюнь, общий счет счет 4,5 - 3,5
Новости 24
Уральский боец Петр Ян станет официальным комментатором боя Конора МакГрегора и Дональда Серроне
Санаторные путевки и билеты до Питера: уральским ветеранам в честь юбилея Победы увеличат выплаты
Крепили не ко льду, а ко дну: спасатели дали «добро» купели в Нижнем Тагиле
Красивая грудь и пирсинг: в Екатеринбурге девушка знакомится с мужчинами под фотографией порнозвезды
Экс-мэр Каменска-Уральского, осужденный за взятку, заплатит больше 2,6 миллионов
Свердловчанка поехала в храм, а оказалась на водочном заводе
Куйвашев заявил, что в Новоуральск не ввозят урановые «хвосты»
Куйвашев поддержал перевод «скорых» на аутсорсинг
На Урале 13 подростков отравились снюсом
Построят новый терминал: к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге отреставрируют Кольцово
Забили молотком ради овец: южанам, убившим бизнесмена из Березовского, вынесли приговор
Юных екатеринбуржцев зовут сняться в фильме про «псковских Бонни и Клайда»
«Не надо обижать»: Куйвашев отчитал Высокинского за обращение в полицию на журналистов
На День Победы в Екатеринбурге для участников «Бессмертного полка» запустят караоке военных песен
На Урале пытаются списать опасный кран
Глава Екатеринбурга успокоил всех ненавистников новой развязки у «Калины»
Предлагал очень настойчиво: уралец пытался избежать наказания за контрабанду с помощью взятки полицейскому
Свердловская прокуратура заставила чиновников снести опасный дом-убийцу
Полиция Екатеринбурга разбирается в сгоревших иномарках
Из Екатеринбурга выдворили больше двух тысяч мигрантов-нелегалов
В Нижнем Тагиле дворы благоустроят за 220 миллионов
Сложно не заметить: в уральском городе поставят 30 неоновых светофоров-лент
Ребенок не был пристегнут: на свердловской трассе в ДТП пострадали три человека, включая четырехлетнего мальчика
Едва не упустили победу: «Автомобилист» переиграл в Екатеринбурге «Салават Юлаев»
Скажите Cheese: в Екатеринбурге выпустили книгу погибшего в аварии сыровара
Готовый бизнес: здание мэрии Екатеринбурга распродают по частям