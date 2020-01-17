Заработал еще одного бедуина: уральский гонщик Сергей Карякин взял второе место на ралли «Дакар»

Уральцы Сергей Карякин и Антон Власюк финишировали вторыми в ралли- марафоне «Дакар 2020», который проходит в Саудовской Аравии. Впервые в истории гонки россияне взяли серебро в классе багги. В заключительном этапе уральские гонщики уступили только американцу Кейси Карри.

На пути к финишу случилось несколько поломок, но это не помешало Карякину взять свою вторую статуэтку бедуина.

- Дюны сегодня серьезные, местами опасные и непредсказуемые. Перепад дюн настолько быстрый, что невозможно было сразу сориентироваться в направлении, и местами приходилось сбрасывать скорость. В целом, спецучасток понравился, хотя сложной навигации не было. Сегодня сошли несколько экипажей, и, наверно, за день до финиша – это самое обидное, - написал уралец в соцсетях перед последней гонкой.

Фото: Instagram

Караван участников преодолел 12 гоночных этапов общей протяжённостью 7,9 тысяч километров, почти 5 тысяч из которых пришлось на скоростные участки, и финишировал в Киддии. На гоночном маршруте участники столкнулись с разными ландшафтами – если в начале гонки было много каменистых мест, то ближе к финишу спортсмены штурмовали пески одной из самых опасных пустынь мира – Руб-Эль-Хали. В классе SSV, то есть багги, на старт вышло 45 экипажей из 18 стран. Среди них были и два российских экипажа команды Snag Racing. Второй экипаж россиян в составе Алексей Шмотьева и Андрея Рудницкого заняли 27 место.

Отметим, в воскресенье утром Сергей Карякин вместе с экипажем возвращается в Екатеринбург.

Напомним, Сергей Карякин участвует в ралли «Дакар» с 2014 года, однако до этого он выступал в зачете квадроциклов. В 2017 году он взял первое место. В этом году он впервые попробовал свои силы в категории SSV (мотовездеходы).