2020-01-11T10:27:47+03:00
Происшествия

«Полиция будет дежурить круглые сутки»: на тлеющей свалке на Уралмаше ночью сожгли бульдозер

Силовики считают, что это месть криминальных бизнесменов, которые нелегально свозили туда мусор
Евгений Стоянов
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Технику сожгли ночью. Сейчас ее осматривают полицейскиеТехнику сожгли ночью. Сейчас ее осматривают полицейские
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Ночью на тлеющей свалке на Уралмаше произошел поджог техники. Речь идет о злополучной свалке на улице Коммунистической, из-за которой МЧС рекомендовала не выходить жителям Уралмаша и Эльмаша на улицу.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, сгоревшим оказался бульдозер. Он использовался для ликвидации свалки.

Наш собеседник предполагает, что поджег техники - своеобразная месть криминальных бизнесменов за то, что им перекрыли доступ к нелегальной свалке.

- Это очень большие деньги, КАМАЗы мусора свозили туда каждый день. Теперь они терпят убытки. Естественно, им это не нравится, - уточнил силовик.

Вот так техника выглядит внутри. Фото: читатель "КП"

Вот так техника выглядит внутри. Фото: читатель "КП"

Также он рассказал, что с 7 утра 11 января на свалке будут дежурить полицейские. Эту информацию подтвердил и глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

- Важный момент: на свалке круглосуточно дежурят полицейские. Свалка несанкционированная, и подземный пожар вряд ли остановит недобросовестных граждан, устроивших ее, - написал Кравченко у себя на странице в Facebook.

Сейчас свалку охраняет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас свалку охраняет полицияФото: Алексей БУЛАТОВ

Также глава района рассказал, что вчера в очередной раз лично посетил тлеющую свалку. Вместе с ним были представители МЧС и полиции.

- Ситуация такова: накануне на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение свозить сюда снег из нашего, Кировского и Железнодорожного районов. Нужно было посмотреть, как выполняется решение. Машины идут достаточно интенсивно, будем надеяться, усилия принесут свои плоды. Конечно, это непросто, когда тлеет слой глубиной с 9-этажный дом, - подметил чиновник.

Свалка является нелегальной. Фото: страница Романа Кравченко в Facebook

Свалка является нелегальной. Фото: страница Романа Кравченко в Facebook

Также Роман Кравченко написал, что сейчас решается вопрос о том, чтобы передать территорию свалки с баланса Свердловской области в ведение муниципалитета.

Силовики следят за тем, чтобы машинам, которые свозят снег для тушения свалки, никто не мешал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики следят за тем, чтобы машинам, которые свозят снег для тушения свалки, никто не мешалФото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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