Глубина размером с девятиэтажный дом: тлеющую свалку на окраине Екатеринбурга забросают снегом

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:39:23+03:00

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Администрация Екатеринбурга приняла решение тушить тлеющую свалку на окраине Екатеринбурга, в районе Эльмаша и Уралмаша, снегом, который вывозят с городских улиц.

Нелегальную свалку обнаружил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко еще в 2018 году. Летом следующего года там произошел пожар, который быстро потушили силами МЧС. 12 декабря этого года пожар произошел снова, и на этот раз, по данным спасателей, водой его уже не потушить.

- Дело в том, что свалка представляет собой карьер, сопоставимый с девятиэтажный дом, и мусор тлеет на большой глубине, создавая задымление, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Вчера спасатели МЧС завершили обследование территории на предмет превышения вредных веществ. И никаких отклонений от нормы не обнаружили. Однако площадь горения с каждым днем только увеличивается, поэтому было принято решение в срочном порядке тушить пожар с помощью снега.

- Снег, который будет складироваться на месте глубинного пожара, перекроет доступ воздуха, необходимый для горения, а когда начнет таять, зальет огонь, - отметил глава города Александр Высокинский.

Напомним, что не так давно свалкой заинтересовалась прокуратура и установила тех, кто обязан предотвратить распространение огня.

ИСТОЧНИК KP.RU