Тление засыпают снегом: свердловские спасатели не обнаружили вредных веществ в свалке, которая отравляет воздух

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:33:36+03:00

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Свердловские спасатели МЧС обследовали тлеющую свалку на краю Екатеринбурга, которая отравляет воздух жителей Уралмаша и Эльмаша. И превышения ПДК вредных веществ в жилом секторе, который граничит с мусором, и запаха гари не зафиксировали.

- Работы по ликвидации тления на свалке продолжаются. Площади очагов тления составляет 100 квадратных метров, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Открытого горения нет. Производится ликвидация очагов тления с помощью засыпки снегом, который вывозят с городских улиц.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Также сегодня, 9 января, в мэрии Екатеринбурга состоится заседание комиссии по ЧС, чтобы как можно скорее разобраться с ситуацией.

Напомним, что местные жители начали жаловаться на запах гари в праздничные каникулы. Спасатели составили памятку и попросили без необходимости не выходить из дома и форточки не открывать. А сегодня прокуратура Свердловской области установила, кто должен будет устранить тлеющую свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU