2020-01-09T11:36:08+03:00
Происшествия

Прокуратура решила, кто должен избавиться от тлеющей свалки в Екатеринбурге

Горящие отходы отравляют воздух у жителей Эльмаша и Уралмаша
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с горящими и тлеющими свалками на Эльмаше, которые отравляют воздух. Местным жителям спасатели МЧС даже порекомендовали временно не выходить на улицы и не открывать форточки.

В октябре 2019 года на месте свалок обнаружили несанкционированные отходы чтобы устранить нарушения прокуратура направила в суд требования очистить от захламления участки на улице Коммунистическая.

- Ответственность возложили на Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, Министерство энергетики и ЖКХ, а также на администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Очередное судебное заседание назначено на 12 февраля 2020 года. Кроме этого, сейчас расследуется уголовное дело по факту захламления земли отходами, которое было заведено еще в июле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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