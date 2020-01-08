Вокруг дым: МЧС порекомендовало не выходить на улицу жителям Уралмаша и Эльмама из-за тлеющей свалки

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:12:42+03:00

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Жители Орджоникидзевского района задыхаются от гари. Вот уже несколько дней горит несанкционированная свалка. В данный момент спасатели пытаются потушить горение, но дым рассеялся за много километров. Спецтехника производит засыпку очагов снегом, вывозимым с городских улиц.

- Специалисты МЧС ежедневно производят контроль за состоянием воздуха. Сегодня из-за отсутствия ветра запах гари с тлеющего полигона ощущается в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

МЧС дали несколько рекомендация, как жителям вести себя в задымленном районе:

- Не выходить на улицу без особой надобности. Ограничить себя в прогулках и походах по магазинам.

- Постараться не открывать окна и двери, не проветривать помещение.

- Тем у кого в доме есть увлажнители и очистители воздуха воспользоваться ими.

ИСТОЧНИК KP.RU