Вокруг дым: МЧС порекомендовало не выходить на улицу жителям Уралмаша и Эльмама из-за тлеющей свалки
Жители Орджоникидзевского района задыхаются от гари. Вот уже несколько дней горит несанкционированная свалка. В данный момент спасатели пытаются потушить горение, но дым рассеялся за много километров. Спецтехника производит засыпку очагов снегом, вывозимым с городских улиц.
- Специалисты МЧС ежедневно производят контроль за состоянием воздуха. Сегодня из-за отсутствия ветра запах гари с тлеющего полигона ощущается в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
МЧС дали несколько рекомендация, как жителям вести себя в задымленном районе:
- Не выходить на улицу без особой надобности. Ограничить себя в прогулках и походах по магазинам.
- Постараться не открывать окна и двери, не проветривать помещение.
- Тем у кого в доме есть увлажнители и очистители воздуха воспользоваться ими.
ИСТОЧНИК KP.RU