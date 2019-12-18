2019-12-18T11:26:40+03:00
Происшествия

Мать 9-летнего мальчика, убитого в Екатеринбурге, требует от главы секты, в которой состояла, 100 тысяч евро

Также она сообщила, что собирается развестись с мужем, обвиняемым в убийстве
Данил СВЕЧКОВ
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2 декабря отца мальчика Ивана Казанцева арестовали на два месяца.2 декабря отца мальчика Ивана Казанцева арестовали на два месяца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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История с убийством членами секты девятилетнего мальчика в Екатеринбурге получила неожиданное продолжение. Мать ребенка решила отсудить у главы секты Земфиры Гайнуллиной 100 тысяч евро, которые они с супругом ранее передавали ей. Об этом женщина рассказала нашим коллегам с портала 66.ru. Кроме того она сообщила, что подаст на развод со своим супругом. Его, напомним, обвиняют в убийстве ребенка.

- Я просто вижу, что он все еще находится в зомбированном состоянии, - рассказала Анна журналистам. - С самого начала семейной жизни я для него была не авторитет. Авторитет для него тот, кто напрямую говорит с богом.

Тело ребенка было найдено в лесопарке в юго-западном районе Екатеринбурга после того, как его тетя, сестра матери, сообщила в полицию об исчезновении племянника.

- Мать мальчика призналась сестре, что ее младший сын умер 5 ноября. Убил его отец. А тело, она вместе с соседкой закопала в парке у озера. Сама она испугалась и сбежала в Беларусь. Ее муж забрал старшего сына, которому 14 лет, и тоже дал деру, - рассказывал «КП» источник в силовых структурах.

2 декабря отца мальчика Ивана Казанцева и главу секты, Земфиру Гайнуллину, арестовали. До конца января они будут находиться в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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