«Прицеп скрутило в трубочку»: на свердловской трассе пассажирский автобус протаранил грузовик

Сегодня ранним утром на дорогах образовалась сильная гололедица, в связи с этим только в Екатеринбурге произошли десятки мелких аварий. А на трассе Нижние Серьги – Арти, около 6:30, в ДТП угодил пассажирский междугородний автобус. Он протаранил грузовик ДАФ, который стоял на проезжей части на «аварийке». Он удара прицеп грузовика буквально скрутило в трубочку.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автобусом управлял 38-летний водитель. В момент ДТП в салоне находились 22 пассажира, - уточнили в отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Из-за сильного столкновения два пассажира получили ранения: у женщины диагностирована травма бедра, у молодого человека – черепно-мозговая травма.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В момент ДТП на дороге был гололед, вероятнее всего, водитель автобуса не предпринял своевременно мер по снижению скорости и остановке ТС – в результате чего и столкнулся с грузовиком, - добавили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Утром мы писали, что из-за скользкой дороги на некоторых трассах Урала введено временное ограничение на движение пассажирских автобусов. Сейчас движение возобновлено. В столице Урала около 55 спецмашин работают на улицах города и очищают дороги ото льда.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, особенно с учетом нынешних погодных условий. Во время сильного снегопада или гололеда не следует резко тормозить, нужно соблюдать боковые интервалы и дистанцию.