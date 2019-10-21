2019-10-21T12:39:44+03:00
Происшествия

«Прицеп скрутило в трубочку»: на свердловской трассе пассажирский автобус протаранил грузовик

В салоне в момент ДТП находило 22 человека, двое получили травмы
Мария Трапезникова
Поделиться:
На трассе Нижние Серьги - Арти пассажирский автобус протаранил грузовик. Фото: ГИБДД по Свердловской областиНа трассе Нижние Серьги - Арти пассажирский автобус протаранил грузовик. Фото: ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сегодня ранним утром на дорогах образовалась сильная гололедица, в связи с этим только в Екатеринбурге произошли десятки мелких аварий. А на трассе Нижние Серьги – Арти, около 6:30, в ДТП угодил пассажирский междугородний автобус. Он протаранил грузовик ДАФ, который стоял на проезжей части на «аварийке». Он удара прицеп грузовика буквально скрутило в трубочку.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автобусом управлял 38-летний водитель. В момент ДТП в салоне находились 22 пассажира, - уточнили в отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Из-за сильного столкновения два пассажира получили ранения: у женщины диагностирована травма бедра, у молодого человека – черепно-мозговая травма.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В момент ДТП на дороге был гололед, вероятнее всего, водитель автобуса не предпринял своевременно мер по снижению скорости и остановке ТС – в результате чего и столкнулся с грузовиком, - добавили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Утром мы писали, что из-за скользкой дороги на некоторых трассах Урала введено временное ограничение на движение пассажирских автобусов. Сейчас движение возобновлено. В столице Урала около 55 спецмашин работают на улицах города и очищают дороги ото льда.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, особенно с учетом нынешних погодных условий. Во время сильного снегопада или гололеда не следует резко тормозить, нужно соблюдать боковые интервалы и дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском
Появились свидетельства выживших во время ЧП на золотодобывающей артели. В краевую больницу доставили четырех пострадавших, попавших в ледяную волну [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Праздновали день рождения раньше времени: на Урале прощаются с погибшими в ДТП красавицами
Реализация майских указов президента
На Урале прокуратура проверит МУП, где из-за обвала грунта во время работ погиб рабочий
В центре Екатеринбурга за 84 миллиона продают пентхаус с личной спа-зоной
Минкульт РФ отреставрирует два архитектурных памятника в центре Екатеринбурга
На Урале за кражу 23 миллионов под суд отправили экс-главврача больницы
«Мечтаю о победе на федеральном уровне»: лучшим участковым Среднего Урала вновь стал представитель Ирбита
В Екатеринбурге третьи сутки ищут светловолосого юношу с голубыми глазами
«Воспринял слова в штыки»: в ночном клубе Екатеринбурга произошла стрельба
На Урале водителю КАМАЗа, который насмерть сбил семью полицейского, дали пять лет тюрьмы
Переходила пути там, где нельзя: на Урале пассажирский поезд переехал пенсионерку
До победы: в Екатеринбурге коммунальщики вышли на борьбу с гололедом
«Передвигайтесь как лыжник»: спасатели напомнили екатеринбуржцам о правилах безопасности в гололед
Скорбит вся страна: в «ВКонтакте» открылась группа памяти убитой Ксении Каторгиной
Из-за наледи в Кольцово не смог сесть самолет из Стамбула
Из Екатеринбурга 114 мигрантов-нелегалов отправили домой
В Екатеринбурге ОМОН и ГИБДД ловили на дорогах нарушителей ПДД
Из-за сильного гололеда на трассах Урала ограничили движение автобусов
«Снова наполнился жизнью»: в Нижнем Тагиле открыли обновленный Пионерский сквер
Из-за гололеда и аварий Екатеринбург встал в семибальные пробки
На дорогах гололед: начало недели в Екатеринбурге будет холодным и скользким
«Видать, сюрприз готовят»: в Екатеринбурге «построили» новую станцию метро
«Она должна была продавать машину со мной»: друг Ксении Каторгиной стал волонтером отряда, который искал девушку
Грабителя банка «Открытие» в Екатеринбурге посадили в СИЗО