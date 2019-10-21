До победы: в Екатеринбурге коммунальщики вышли на борьбу с гололедом

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-21T09:29:16+03:00

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Сегодня в Екатеринбурге и за его пределами из-за сильного гололеда с самого утра произошли десятки аварий, почти каждый пешеход хотя бы раз поскользнулся по пути на работу, а один самолет из Стамбула даже не смог вовремя приземлиться в Кольцово.

- Начиная с 6:00 на дороги Екатеринбурга выехали 26 спецмашин для посыпки дорог песко-солевой смесью, - рассказали в пресс-службе мэрии города. – Еще 29 машин отправлены на посыпку тротуаров.

Дорожники отмечают, что борьба будет вестись до полного поражения наледи. В мэрии просят горожан быть очень аккуратными и внимательными на дорогах. Спасатели МЧС даже составили несколько простых правил, чтобы случайно не упасть по дороге на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU