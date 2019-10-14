«Через неделю сюда приедут иностранные журналисты»: уральский пенсионер, который хотел установить табличку в честь Никсона, передает ее в США

История пенсионера из небольшого уральского города, который хотел установить памятную табличку в честь американского президента Ричарда Никсона, не закончена. Хоть 75-летний Петр Кикилык из Дегтярска уже заплатил штраф, но мужчина намерен отстаивать свои права в суде.

- Суд прошел неправильно. Заседание шло до поздней ночи, мне вызывали скорую, потому что стало плохо. Я до сих пор прихожу в себя, хоть прошло уже несколько месяцев. Я готов оспаривать это решение и скоро пойду в суд, - рассказывает Петр Кикилык.

Фото: Сергей Зыков

Напомним, пенсионер хотел установить памятную доску 37-ому президенту США на фасаде здания бывшего рудоуправления. На отрытии собрались местные жители, но внезапно праздник сорвала полиция, которая арестовала Кикилыка и его табличку. Мужчину обвиняли в проведении несанкционированного митинга. Хотя, по словам самого Петра Ивановича, он отправлял в администрацию уведомление.

23 октября 2019 года состоится апелляционное заседание в областном суде Екатеринбурга. Местные жители во главе с пенсионером Петром Кикилыком считают, что этот исторический факт поможет привлечь туристов в их маленьких городок. А также улучшить взаимоотношения между США и Россией.

Фото: Сергей Зыков

Об активистах из уральской глубинки уже знают даже в Америке. Петр Иванович говорит, что табличку предложил забрать в национальный музей.

- Я решил передать табличку американцам. Через неделю сюда приедут иностранные журналисты, мы устроим торжественный прием в Екатеринбурге, - добавил пенсионер.

РИЧИ ГОНЯЛ КОШЕК В ДЕГТЯРСКЕ

Мало кто знает, но будущий одиозный политик в детстве провел несколько месяцев на Урале, где гонял мяч с местными мальчишками.

- Дело в том, что с 1925 по 1930 год на Дегтярском медном руднике работали по концессии иностранные компании, - объяснили в музее Дворца культуры Дегтярска. – Родители Никсона приезжали сюда, как представители фирмы «Лена Голдфилдс». Захватили они с собой и сынишку.

Об этом Никсон рассказывал и сам, но уже будучи вице-президентом Соединенных Штатов. Тогда он прилетал вместе с супругой с официальным визитом в Свердловск. Побывал политик и в Первоуральске, а уже там потребовал, чтобы его отвезли в… Дегтярск. Отказывать дорогому гостю не стали. Повезли. В городке политик удивил наших чиновников еще больше. Он показал на гору и выдал: «Лабаз-камень». А затем с ностальгическими слезами на глазах рассказал, как гонял кошек и играл в футбол с местными пацанами в конце 20-х годов.

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