2019-07-16T18:00:22+03:00
Общество

«Мне уже звонили из Калифорнии»: пенсионер из Дегтярска рассказал, зачем хотел повесить табличку Ричарду Никсону

Петра Кикилыка задержала полиция, когда он хотел установить доску. Табличку, кстати, тоже арестовали
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Сергей ЗыковФото: Сергей Зыков
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В Дегтярске Свердловской области 75-летний пенсионер Петр Кикилык попал в полицию за самовольную установку мемориальной доски. Мужчина вместе с другими инициативными жителями города решил разместить на здании бывшего рудоуправления табличку в честь 37-го президента США Ричарда Никсона. Спрашивается, зачем?

РИЧИ ГОНЯЛ КОШЕК В ДЕГТЯРСКЕ

Мало кто знает, но будущий одиозный политик в детстве провел несколько месяцев на Урале, где гонял мяч с местными мальчишками.

- Дело в том, что с 1925 по 1930 год на Дегтярском медном руднике работали по концессии иностранные компании, - объяснили в музее Дворца культуры Дегтярска. – Родители Никсона приезжали сюда, как представители фирмы «Лена Голдфилдс». Захватили они с собой и сынишку.

Никсон пьет советское шампанское на границе Европы и Азии

Никсон пьет советское шампанское на границе Европы и Азии

Об этом Никсон рассказывал и сам, но уже будучи вице-президентом Соединенных Штатов. Тогда он прилетал вместе с супругой с официальным визитом в Свердловск. Побывал политик и в Первоуральске, а уже там потребовал, чтобы его отвезли в… Дегтярск. Отказывать дорогому гостю не стали. Повезли. В городке политик удивил наших чиновников еще больше. Он показал на гору и выдал: «Лабаз-камень». А затем с ностальгическими слезами на глазах рассказал, как гонял кошек и играл в футбол с местными пацанами в конце 20-х годов.

Счастливый Никсон прогуливается по Дегтярску.

Счастливый Никсон прогуливается по Дегтярску.

ПОЗВОНИЛИ ИЗ КАЛИФОРНИИ

Местные жители во главе с пенсионером Петром Кикилыком считают, что этот исторический факт поможет привлечь туристов в их маленьких городок.

- Это мемориальная доска создавалась для того, чтобы улучшить взаимоотношения между народами США и Россией, а также помочь Путину наладить отношения с Трампом, - говорит Петр Кикилык. – Если бы руководство Свердловской области согласилось на эти вещи, то мы бы увеличили поток туристов в город. За счет этого улучшилось бы материальное состояние Дегтярска.

Фото: Сергей Зыков

Фото: Сергей Зыков

По словам пенсионера, инициативная группа пыталась согласовать установку мемориальной доски с властями, но те им отказали. А вот Министерство иностранных дел, Посольство США были не против. Представителей организаций даже пригласили на мероприятие.

Тогда активисты решили самовольно повесить табличку, но акцию прервал наряд полиции. Мужчину забрали в отделение, да и саму доску тоже забрали.

По словам Петра Кикилыка, он уже сообщил о табличке имени Ричарда Никсона властям США и ему сразу же позвонили из Калифорнии.

- О чем именно мы говорили, сказать не могу. Мои дальнейшие действия будут определяться поведением зарубежных СМИ, -секретничает пенсионер. Об этом уже написали американские газеты, в Израиле, Украине, Германии.

Сам Петр считает, что мероприятие сорвали специально. При задержании никто не составлял протокол, а его самого забрали в отделение без разбора. С этим даже согласились в Ревдинском городском суде. Служитель Фемиды не принял дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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