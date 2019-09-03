2019-09-03T16:33:46+03:00
Общество

«Они не меня оштрафовали, а табличку»: на Урале пенсионер, который хотел установить памятную доску в честь Никсона, поплатится рублем

75-летний Петр Кикилык сначала попал в полицию после организации несогласованного мероприятия, а затем и вовсе отправился в суд
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: Сергей ЗыковФото: Сергей Зыков
Изменить размер текста:

Свердловского пенсионера оштрафовали на 20 тысяч рублей за попытку установить памятную табличку в честь 37-го президента США Ричарда Никсона. В начале июля 75-летний Петр Кикилых организовал несогласованное с местной администрацией города Дегтярска мероприятие. Мужчина хотел торжественно презентовать доску, размещенную на стене здания бывшего рудоуправления. Этому помещала полиция и пенсионера арестовали, но вскоре отпустили. Зато отправили в суд.

ПОЧЕМУ НИКСОНУ?

Мало кто знает, но будущий одиозный политик в детстве провел несколько месяцев на Урале, где гонял мяч с местными мальчишками.

- Дело в том, что с 1925 по 1930 год на Дегтярском медном руднике работали по концессии иностранные компании, - объяснили в музее Дворца культуры Дегтярска. – Родители Никсона приезжали сюда, как представители фирмы «Лена Голдфилдс». Как-то захватили они с собой и сынишку.

Об этом Никсон рассказывал и сам, но уже будучи вице-президентом Соединенных Штатов. Тогда он прилетал вместе с супругой с официальным визитом в Свердловск. Побывал политик и в Первоуральске, а уже там потребовал, чтобы его отвезли в… Дегтярск. Отказывать дорогому гостю не стали. Повезли. В городке политик удивил наших чиновников еще больше. Он показал на гору и выдал: «Лабаз-камень». А затем с ностальгическими слезами на глазах рассказал, как гонял кошек и играл в футбол с местными пацанами в конце 20-х годов.

В озорном мальчугане легко можно узнать будущего скандального президента США

В озорном мальчугане легко можно узнать будущего скандального президента США

«МНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПОМОЩЬ ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ»

Местные жители во главе с пенсионером Петром Кикилыком считают, что этот исторический факт поможет привлечь туристов в их маленьких городок. А также улучшить взаимоотношения между США и Россией. Пенсионер готов отстаивать свою правоту до конца.

- Привлечь к ответственности человека, который не успел ничего сделать. Еще и арестовать доску. Понимаете, они не меня оштрафовали, а табличку. На 20 тысяч рублей. Абсурдная ситуация. Суд начался вечером, а закончился глубокой ночью. Представьте себе, какая была срочность. У нас не было ни одного свидетеля, - рассказывает Петр Кикилык.

Фото: Сергей Зыков

Фото: Сергей Зыков

Как рассказывает Петр, об инициативе жителей Дегтярска уже знают в Америке. Пенсионеру предложили забрать табличку в музей. Пенсионер заявляет, что губернатор Калифорнии звонил ему и хотел помочь в отправке доски в США, но мужчина пока в раздумьях. Также неравнодушные люди хотят финансово помочь активисту.

- Мне предлагают полностью оплатить штраф в 20 тысяч рублей. Я отказываюсь, сам справлюсь. Я же накопил эти 150 тысяч рублей, которые потратил на изготовление таблички. Деньги откладывал с пенсии, - делится он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бассейны с шикарными видами и рестораны с венецианскими гондолами: взгляд изнутри на лайнер Costa Venezia
Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на борту лайнера и узнал, в каких условиях будут проживать высокие гости Восточного экономического форума [фото]
Страна вечно недовольных потребленцев
Наш колумнист о том, почему советским людям не угодишь даже тогда, когда сделано что-то хорошее - на примере школы Екатеринбурга, отремонтированной "слишком шикарно" ее успешным выпускником, предпринимателем Андреем Симановским
Новости 24
В Екатеринбурге на 20 дней закроют улицу Черкасскую
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
Екатеринбург изменится до неузнаваемости: Рассказываем, какие подарки получит город к 300-летию
«Убила по приказу лягушки»: в Екатеринбурге девушка зарезала мужа и исполнила песни Михаила Круга
На Урале у пенсионера взяли деньги за сервисную программу для телефона, а оформить забыли
В Екатеринбурге десятки военных и горожан почтили память погибших в Беслане
Ежегодный проект «Неделя сметчика на Урале» традиционно пройдет в Екатеринбурге
Под Екатеринбургом предприятие превратило речку в помойку
«Я испугалась за дочку»: на главную красавицу Росгвардии напал автохам
«Боюсь идти домой в темное время суток»: Уральский город попал в рейтинг самых опасных для жизни мест в России
Городские власти держат слово: ДК «Химмаш» будет жить
«Вернем, но не знаем, когда»: жители микрорайона в Екатеринбурге уже неделю живут без горячей воды
В салоне было 20 человек: под Екатеринбургом автобус сбил собаку и улетел в кювет
У Иркутска меньше, у Саратова больше: у екатеринбурженок оказалась маленькая грудь
Мэрия Екатеринбурга определилась с датой голосования по месту строительства храма святой Екатерины
«Разворотили бульдозерами»: уральские полицейские уничтожили поле конопли
Городку чекистов вернули горячую воду
17 «за», 1 «против»: на месте разрушенной телебашни не будут строить храм святой Екатерины