«Они не меня оштрафовали, а табличку»: на Урале пенсионер, который хотел установить памятную доску в честь Никсона, поплатится рублем

Свердловского пенсионера оштрафовали на 20 тысяч рублей за попытку установить памятную табличку в честь 37-го президента США Ричарда Никсона. В начале июля 75-летний Петр Кикилых организовал несогласованное с местной администрацией города Дегтярска мероприятие. Мужчина хотел торжественно презентовать доску, размещенную на стене здания бывшего рудоуправления. Этому помещала полиция и пенсионера арестовали, но вскоре отпустили. Зато отправили в суд.

ПОЧЕМУ НИКСОНУ?

Мало кто знает, но будущий одиозный политик в детстве провел несколько месяцев на Урале, где гонял мяч с местными мальчишками.

- Дело в том, что с 1925 по 1930 год на Дегтярском медном руднике работали по концессии иностранные компании, - объяснили в музее Дворца культуры Дегтярска. – Родители Никсона приезжали сюда, как представители фирмы «Лена Голдфилдс». Как-то захватили они с собой и сынишку.

Об этом Никсон рассказывал и сам, но уже будучи вице-президентом Соединенных Штатов. Тогда он прилетал вместе с супругой с официальным визитом в Свердловск. Побывал политик и в Первоуральске, а уже там потребовал, чтобы его отвезли в… Дегтярск. Отказывать дорогому гостю не стали. Повезли. В городке политик удивил наших чиновников еще больше. Он показал на гору и выдал: «Лабаз-камень». А затем с ностальгическими слезами на глазах рассказал, как гонял кошек и играл в футбол с местными пацанами в конце 20-х годов.

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«МНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПОМОЩЬ ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ»

Местные жители во главе с пенсионером Петром Кикилыком считают, что этот исторический факт поможет привлечь туристов в их маленьких городок. А также улучшить взаимоотношения между США и Россией. Пенсионер готов отстаивать свою правоту до конца.

- Привлечь к ответственности человека, который не успел ничего сделать. Еще и арестовать доску. Понимаете, они не меня оштрафовали, а табличку. На 20 тысяч рублей. Абсурдная ситуация. Суд начался вечером, а закончился глубокой ночью. Представьте себе, какая была срочность. У нас не было ни одного свидетеля, - рассказывает Петр Кикилык.

Фото: Сергей Зыков

Как рассказывает Петр, об инициативе жителей Дегтярска уже знают в Америке. Пенсионеру предложили забрать табличку в музей. Пенсионер заявляет, что губернатор Калифорнии звонил ему и хотел помочь в отправке доски в США, но мужчина пока в раздумьях. Также неравнодушные люди хотят финансово помочь активисту.

- Мне предлагают полностью оплатить штраф в 20 тысяч рублей. Я отказываюсь, сам справлюсь. Я же накопил эти 150 тысяч рублей, которые потратил на изготовление таблички. Деньги откладывал с пенсии, - делится он.