2019-10-12T12:38:32+03:00
Происшествия

Врезались в ограждение: погибшими в страшной аварии на Урале оказался инспектор ГИБДД и его жена

Также в аварии погиб друг семьи Денис Кобелев
Олег Галимов
Поделиться:
У инспектора ДПС и его жены Анастасии остался маленький сын. Фото: СОЦСЕТИУ инспектора ДПС и его жены Анастасии остался маленький сын. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Минувшей ночью на трассе Горбуново-Байкалово-Ирбит погибли три человека. По данным ГИБДД, «девятка» вылетела с дороги в кювет и перевернулась. От удара отечественная легковушка загорелась, а все находившееся в машине – погибли.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», одним из погибших в этой страшной аварии оказался инпектор ДПС, младший сержант Михаил Бахтеев. Также в ДТП скончалась его жена Анастасия и друг Денис Кобелев.

По словам друзей семьи, Анастасия была очень счастлива в браке с Михаилом. Фото: СОЦСЕТИ

По словам друзей семьи, Анастасия была очень счастлива в браке с Михаилом. Фото: СОЦСЕТИ

Вот как эту трагедию прокомментировал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых:

- Представители руководства территориального ОВД, выезжавшие на место ЧП, установили, что трагедия произошла 12 октября около часа ночи на трассе Горбуново-Байкалово. К сожалению, в аварии погиб наш коллега, лейтенант полиции Бахтеев, а также родные и близкие ему люди. Он управлял автомобилем «ВАЗ-21093», принадлежавшем его отцу. Что конкретно способствовало ДТП сейчас устанавливает следственно-оперативная группа. Точно известно, что машина наехала на бетонные блоки ремонтных работ. От сильного удара транспортное средство вспыхнуло. Рядом с «ВАЗом» было найдено тело молодого человека 1992 года рождения, а в салоне нашли тело инспектора ГИБДД и, предположительно, его супруги. Лейтенант Бахтеев работал в системе МВД с августа 2014 года. Он находился на выходном дне, без формы. У него действительно остался маленький сын 2017 года рождения, - рассказал Валерий Горелых.

Тело Дениса Кобелева нашли рядом с машиной. Фото: СОЦСЕТИ

Тело Дениса Кобелева нашли рядом с машиной. Фото: СОЦСЕТИ

- Начальник областного полицейского главка генерал-майор Александр Мешков направил в райотдел группу опытных специалистов из подразделения по работе с личным составом, в том числе психологов, для установления более точных обстоятельств трагедии. По итогам начавшегося разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение. Выражаю искрение соболезнования родным и близким погибших людей, - отметил полковник Горелых.

Машина выгорела дотла. Фото: соцсети

Машина выгорела дотла. Фото: соцсети

В декабре прошлого года мы писали о том, как Михаил Бахтеев и его напарник спасли пассажиров автобуса, который заглох посреди трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Следователь, в квартире которого взорвался самогонный аппарат, сменил работу
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой 10%
В Нижнем Тагиле обезвредили боеприпас времен Второй мировой
Медики свердловского главка МВД отметили 90-летний юбилей
Стали известны подробности исчезновения молодой мамы из Екатеринбурга
«Россия сравняла счет в последнюю минуту»: в Екатеринбурге ничьей закончился отборочный матч молодежных сборных по футболу
Уральцы завоевали «бронзу» на Первенстве мира по тайскому боксу
«Для нашего города обычная история»: в Екатеринбурге на главного редактора крупного СМИ напали с ножом
За четыре дня больше 1400 пешеходов Екатеринбурга нарушили ПДД
Уральская таможня подарила детям три тысячи маленьких «Ferrary»
«Девушки трудолюбивее»: в конкурсе «Мистер Фитнес» победил специалист по женскому фитнесу
Предлагали 40 тысяч: под суд отправили двух уральцев, которые пытались подкупить начальника ГИБДД
«Произошло явно что-то не то»: на Урале уже неделю ищут молодого парня со шрамом на шее
Свердловский губернатор объяснил, почему жителям Екатеринбурга нужно сделать выбор
«Должно быть комфортно всем»: Куйвашев успокоил екатеринбуржцев перед опросом по храму
С понедельника на Эльмаше снова будут ходить трамваи
С понедельника по Макаровскому мосту снова пойдут трамваи
Порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений будет упрощен
Проработают еще 15 лет: в Екатеринбург едут новые вагоны метро
«Вся тряслась от холода»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из канализации замерзшую кошку
Путешествие «в прошлое» можно будет совершить на детской железной дороге в Екатеринбурге в честь Дня рождения СвЖД
«Татуировка ВДВ на правой руке»: под Екатеринбургом уже неделю ищут молодого парня
Счастливая и зубастая: под Екатеринбургом ищут черную лисичку
В Нижнем Тагиле художники разрисовали многоэтажку в стиле осени
Уральский лесопарк оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за бетонные сваи в земле
Красивая грудь и накаченная попа: главная красавица Росгвардии вошла в топ-5 красоток Урала по фитнес-бикини
Как оформить дом на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства
Под Екатеринбургом элитный внедорожник врезался в школьный автобус, в котором были дети