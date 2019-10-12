Врезались в ограждение: погибшими в страшной аварии на Урале оказался инспектор ГИБДД и его жена

Минувшей ночью на трассе Горбуново-Байкалово-Ирбит погибли три человека. По данным ГИБДД, «девятка» вылетела с дороги в кювет и перевернулась. От удара отечественная легковушка загорелась, а все находившееся в машине – погибли.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», одним из погибших в этой страшной аварии оказался инпектор ДПС, младший сержант Михаил Бахтеев. Также в ДТП скончалась его жена Анастасия и друг Денис Кобелев.

По словам друзей семьи, Анастасия была очень счастлива в браке с Михаилом. Фото: СОЦСЕТИ

Вот как эту трагедию прокомментировал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых:

- Представители руководства территориального ОВД, выезжавшие на место ЧП, установили, что трагедия произошла 12 октября около часа ночи на трассе Горбуново-Байкалово. К сожалению, в аварии погиб наш коллега, лейтенант полиции Бахтеев, а также родные и близкие ему люди. Он управлял автомобилем «ВАЗ-21093», принадлежавшем его отцу. Что конкретно способствовало ДТП сейчас устанавливает следственно-оперативная группа. Точно известно, что машина наехала на бетонные блоки ремонтных работ. От сильного удара транспортное средство вспыхнуло. Рядом с «ВАЗом» было найдено тело молодого человека 1992 года рождения, а в салоне нашли тело инспектора ГИБДД и, предположительно, его супруги. Лейтенант Бахтеев работал в системе МВД с августа 2014 года. Он находился на выходном дне, без формы. У него действительно остался маленький сын 2017 года рождения, - рассказал Валерий Горелых.

Тело Дениса Кобелева нашли рядом с машиной. Фото: СОЦСЕТИ

- Начальник областного полицейского главка генерал-майор Александр Мешков направил в райотдел группу опытных специалистов из подразделения по работе с личным составом, в том числе психологов, для установления более точных обстоятельств трагедии. По итогам начавшегося разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение. Выражаю искрение соболезнования родным и близким погибших людей, - отметил полковник Горелых.

Машина выгорела дотла. Фото: соцсети

В декабре прошлого года мы писали о том, как Михаил Бахтеев и его напарник спасли пассажиров автобуса, который заглох посреди трассы.