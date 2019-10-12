На Урале три человека заживо сгорели в «девятке»

Страшная авария произошла минувшей ночью на трассе Горбуново-Байкалово-Ирбит. Около 01:30 водитель «девятки», двигаясь в сторону Талицы, не справился с управлением и вылетел в кювет.

- По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля ВАЗ, допустил наезд на препятствие (дорожное сооружение) с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В отечественной легковушке находились три человека, их личности устанавливаются. Напомним, что в лобовом столкновении на Тюменском тракте погиб водитель Volkswagen и еще пять человек получили травмы.