Водитель «Лады» вылетел на «встречку»: в аварии на Тюменском тракте погиб человек, еще пятеро получили травмы

На 281 километре Тюменского тракта в результате лобового столкновения погиб 78-летний пассажир автомобиля Volkswagen, в который врезалась «Лада». По данным областного управления ГИБДД, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и влетел в иномарку.

Машины получили сильные повреждения. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- 60-летний мужчина, при обгоне выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада»б Автомобиль, выехал с перекрестка на автодорогу Екатеринбург - Тюмень в направлении Екатеринбурга, - отметили в Госавтоинспекции. - Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Фото: УГИБДД по Свердловской области

К счастью дети находились в специальных креслах. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Также в ДТП пострадали водитель Volkswagen и две его пассажирки, женщины 1978 и 1965 годов рождения. В «Ладе» пострадали дети трех и пяти лет, они ехали сзади в детских удерживающих креслах.

Всех пострадавших госпитализировали.