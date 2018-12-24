Свердловские гаишники спасли пассажиров автобуса, который заглох на трассе из-за замерзшего топлива

Свердловские гаишники спасли от обморожения 18 человек, ехавших в автобусе из Тюмени в Первоуральск. Междугородний рейс не выдержал сильных холодов и заглох на Тюменском тракте.

В момент ЧП на трассе было -26 градусов - этого оказалось достаточным, чтобы солярка в топливном баке превратилось в кусок льда. В постепенно превращающемся в холодильник микроавтобусе находились 15 взрослых и 3 детей.

Фото: УГИБДД Свердловской области

- Сотрудники ГИБДД получили информацию о том, что на 196 километре трассы на обочине стоит микроавтобус, его водитель просит о помощи. Экипаж из Талицы, лейтенант Алексей Горбунов и младший лейтенант Михаил Бахтеев отправились на подмогу, - рассказали в Управлении ГИБДД по Свердловской области. - Сотрудники отправили пассажиров попутным транспортом в поселок Пышма в кафе. После чего помогли отогреть автобус и завести его.

Вскоре водитель забрал пассажиров из теплого кафе, и рейс продолжился.

Фото: УГИБДД Свердловской области

В подобную ловушку уральской погоды попал и водитель Камаза, ехавшего из Тюмени в Екатеринбург. У грузовика замерзла топливная система и сели аккумуляторы. На выручку мужчине пришел патрулирующий трассу наряд ДПС в составе старшего лейтенанта Олега Корякина и младшего сержанта Александра Енидорцева.

- Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю обогреться в патрульном автомобиле, - сообщили в ГИБДД области. - Затем чего связались с МЧС, которые привезли для обогрева Камаза тепловую пушку. После оказанной помощи водитель КАМАЗА поехал дальше.