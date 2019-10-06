«Последние 36 часов - полный хардкор»: Покрас Лампас об окончании своей работы в Екатеринбурге

Кажется, в скандале, связанным с «Супрематическим крестом» Покраса Лампаса на Уралмаше поставлена точка. Ранним утром уличный художник закончил работу размером 6686 квадратных метра на Площади Первой пятилетки. Лампас, приезжавший в уральскую столицу на один день, покинул Екатеринбург.

Как рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь фестиваля «Стенография» Екатерина Кизюн, работа полностью завершена.

- Своими эмоциями от проделанной работы художник поделился у себя в Instagram, - уточнила Кизюн.

Она рассказала, что Покрас Лампас работал больше суток, а сейчас он отсыпается.

- Последние 36 часов - полный хардкор. Практически без сна. Но все успел, возвращаюсь домой, - написал художник у себя в Instagram.

Название обновленной работы Покраса Лампаса пока неизвестно. Организаторы заявили, что оповестят об этом позже.

Теперь работа выглядит так. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Напомним, что «Супрематический крест» на Уралмаше появился в начале июля. Работа была сделана во время фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Однако уже 19 июля коммунальщики закатали часть картины в асфальт, когда стали делать пешеходный переход.

После этого Покрас Лампас собрался вылететь в Екатеринбург, чтобы восстановить работу, но внезапно православные активисты провели акцию, на которой высказались против арт-объекта, так как в основе была геометрическая фигура, похожая на крест. На акции звучали угрозы в адрес уличных художников. Как итог, Покрас Лампас объявил, что переделает свою картину так, чтобы она устроила всех. Позже мы опубликовали эскиз обновленной работы художника. Новый объект устроил все стороны конфликта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Попирать ногами крест верующим очень смутительно»: православные активисты требуют закрасить работу Покраса Лампаса. Активисты просили об этом губернатора Свердловской области и мэра Екатеринбурга (подробнее).

«Восстановление работы – это не канон для граффити»: православные уральцы устроят акцию у креста Покраса Лампаса. По мнению активистов, восстановление работы в прежнем виде - это провокация со стороны организаторов (подробнее).