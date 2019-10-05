2019-10-05T16:33:58+03:00
Общество

«График жесткий. Всю ночь будем работать»: Покрас Лампас прилетел в Екатеринбург, чтобы переделать Супрематический крест на Уралмаше

Новый вариант работы должен устроить всех
Данил СВЕЧКОВ
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В субботу, 5 октября, художник вновь прибыл в Екатеринбург. Фото: vk.com/stenograffiaВ субботу, 5 октября, художник вновь прибыл в Екатеринбург. Фото: vk.com/stenograffia
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В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки все-таки начали восстанавливать работу знаменитого художника-каллиграфиста Покраса Лампаса. Для этого он сам приехал в столицу Урала.

- Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю, - сообщают в пресс-службе «Стенограффии».

В начале июля в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Покрас Лампас с помощниками написал на площади Первой Пятилетки свою работу «Супрематический крест». Однако уже 19 июля коммунальщики вдруг закатали в асфальт часть картины, когда стали делать пешеходный переход.

Ранее работа Покраса Лампаса в Екатеринбурге выглядела вот так. Фото: пресс-служба «Стенограффии».

Ранее работа Покраса Лампаса в Екатеринбурге выглядела вот так. Фото: пресс-служба «Стенограффии».

После этого Покрас Лампас собрался вылететь в Екатеринбург, чтобы восстановить его, но внезапно православные активисты провели акцию, на которой высказались против работы художника, так как в основе ее была геометрическая фигура на земле, похожая на крест. Как итог, Покрас Лампас объявил, что переделает свою картину так, чтобы она устроила всех.

- График очень жесткий. Наверное, всю ночь будем работать, - рассказал Покрас Лампас «КП-Екатеринбург». - Я, правда, на площадку подъеду чуть попозже. Сегодня начали восстанавливать. По идее у меня всего один день на работу, потом я улетаю. Когда закончим работу, все расскажем и покажем, как обещали.

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«Восстановление работы – это не канон для граффити»: православные уральцы устроят акцию у креста Покраса Лампаса. По мнению активистов, восстановление работы в прежнем виде - это провокация со стороны организаторов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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