«Уральские авиалинии» получат три миллиарда рублей за севший в кукурузном поле самолет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получит почти три миллиона рублей по страховке за севший в кукурузном поле лайнер А321. 15 августа самолет выполнял рейс Москва – Симферополь, но был вынужден совершить экстренную посадку: из-за столкновения со стаей птиц отказали оба двигателя.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин блестяще справились с задачей и спасли две с лишним сотни жизней. Указом президента Владимира Путина им было присвоено звание Героев России.

Самолет восстановлению не подлежал, и было принято решение разобрать его по частям, чтобы вывезти с поля.

Самолет провел в воздухе меньше пяти минутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лайнер был застрахован по договору КАСКО, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «АльфаСтрахование». – Сумма ущерба была оценена в 46,1 миллиона долларов США (2,9 миллиарда рублей – прим.ред.). Выплаты пассажирам, пострадавшим при посадке, в эту сумму не включены.

Дамир Юсупов был отстранен на несколько недель от полетов, но в начале осени вернулся на работу. В Сети даже обсуждался его возможный переезд в Дубай и возможное продолжение карьеры в авиакомпании Emirates, но супруга летчика опровергла эти слухи.

Дамир Юсупов стал национальным героемФото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно Юсупов стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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