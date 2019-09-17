«Родину не продают!»: Пенсионерка в одиночку отстаивает дом, который хотят снести ради новой филармонии

Год назад Свердловская филармония впервые опубликовала проекты своего нового зала. Панорамные окна, крыша, словно морская гладь, светлый парк с фонтанами – выглядит шикарно. Одно «но» - новый зал стоял на месте жилой пятиэтажки, в которой ни много ни мало 31 квартира. «Придется сносить» пожали плечами чиновники. Для жильцов эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба.

КВАРТИРЫ ДАВАЛИ БОЛЬШИМ ЧИНОВНИКАМ

Дом, который помешал новому залу филармонии, когда-то считался самым лучшим в Свердловске. Его построили в 1959 году. В ту пору на Урале не было таких строительных фирм как сейчас и все жилые многоэтажки появлялись лишь благодаря тому, что то или иное крупное предприятие хотело обеспечить своих работников жилплощадью.

– Дом этот был ведомственный, – рассказывает бывшая квартирантка Вера Литвак. – Союзспецшахтмонтаж строил его для своих работников. Но несколько квартир передали и тем, кто не работал на этом предприятии. Одну, не самую лучшую, получил архитектор дома Давыдов. Он на стройке каждый день пропадал. Нормативы были очень строгие.

Еще год назад в сталинке жили десятки людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартиры здесь давали свердловчанам, занимавшим ответственные посты, а также тем, кто помогал при строительстве. Несколько квартир передали в распоряжение города, чтобы он заселял в них людей по своему усмотрению.

– Квартиры были однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные и в некоторых с самого начала находились коммуналки, – вспоминает Вера Литвак. – Люди получали комнаты по очереди. Слесарям их давали. Некоторые люди обменивали свои квартиры, чтобы жить здесь. А вы знаете, какая тут толщина стен? Почти три метра! Сейчас так не строят. Это один из лучших домов в городе!

РОДИНУ НЕ ПРОДАЮТ!

Жильцы многоквартирного дома были в шоке, когда узнали, что их будут выселять. Квартиранты наняли адвоката и намерены были отстаивать свое жилище. К делу подключилась и прокуратура.

- Меня пять раз туда вызывали, дело завели. Спрашивали, откуда деньги на выкуп квартир? Так мы сами зарабатываем, - говорит директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. - Из-за этого дома мы потеряли год. Согласно проектной документации, которая была опубликована на сайте Мастерской Генплана, новое здание будет вмещать 1950 зрителей. Для сравнения существующий корпус филармонии вмещает только 850 человек.

Сейчас в подъездах дома даже не горит светФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас вопрос – снести или нет жилую пятиэтажку, практически решен.

- Строительство нового зала филармонии начнется осенью 2020-го года. Строить будут до юбилея города. Сейчас уже выкупили 30 квартир из 31, с последними хозяевами ведутся переговоры. Больше проблем нет. Строить будут точно, - заявил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

«Последним хозяином» оказалась 64-летняя пенсионерка Елена Шелкова из первого подъезда. Женщина живет в «сталинке» с самого детства, а квартира на четвертом этаже досталась ей от родителей.

– Раньше все люди нуждались в этих квартирах, – говорит Шелкова. – Мои родители жили вообще в пяти квадратных метрах пока не получили тут квартиру. Папа был заместителем управляющего областным аптекоуправлением. А потом в связи с тем, что в этом доме открылась аптека, ему предложили возглавить ее и поэтому тут же дали квартиру от города. Когда-то эта аптека считалась лучшей во всем городе. Сейчас на ее месте работает кафе.

Елена Сергеевна уверена, что никто не имеет права выгонять ее на улицу.

- Для меня квартира не просто дом – это Родина. А она не продается. Почему я должна съезжать?! Я прожила здесь всю жизнь, и сейчас это самый центр города. Я читала в новостях слова Колотурского. Видимо, он перебрал немного и сказал такую чушь. Не знаю, что он тут собрался строить, если я тут живу с сыном.

Вот так будет выглядеть новый зал филармонии. Фото: Минстрой Свердловской области

Помимо пенсионерки, в доме на Карла Либнехта живут еще музыканты оркестра филармонии. Они занимают три квартиры. Хозяйку одной из них «Комсомолка» застала дома:

- Филармония дала мне жилье здесь около пяти лет назад. Дом действительно хороший. Где буду жить, когда этот снесут? Так мне новую выделят и другим музыкантам тоже, - сказала девушка и скрылась за железной дверью.

Строить новый зал будут рядом со старым зданием филармонии, в тесном квадрате улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайская — Карла Либкнехта. Предполагалось, что кроме пятиэтажки снесут еще Сад Вайнера. Но директор Свердловской филармонии заверил, что сквер трогать не будут. В данный момент, проект проходит госэкпертизу.

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