Распылил краску и не заплатил за кофе: в екатеринбургском баре испортили копию креста Покраса Лампаса

В баре «Огонек» испортили появившуюся накануне копию «Супрематического креста» Покраса Лампаса. Ресторатор Евгений Кексин разместил в своем Instagram видео, на котором видно, как мужчина частично закрасил работу черной краской и ушел, скрывая лицо.

- Он еще и за кофе не расплатился, с него 110 рублей, - добавил Кексин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="848" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/729131" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге испортили копию картины Покраса Лампаса.Видео: Евгений Кексин

«Супрематический крест» появился на площади Первой Пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля «Стенограффия», и вызвал недовольство православных активистов. В частности к административной ответственности могут привлечь Оксану Иванову, которую обвиняют в организации несанкционированного митинга.

Вот так теперь выглядит копия. Фото: Евгений Кексин

Долгое время организаторы фестиваля отказывались вносить изменения в работу столичного художника, но в итоге приняли решение убрать изображение креста. Напомним, что сам Покрас Лампас заявил о готовности отстаивать свое авторское право на изображение после того, как копия работы появилась в баре «Огонек».

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Сегодня, 25 августа, православные активисты вышли на акцию «Не растопчи любовь» против супрематического креста, который нарисовал каллиграфист Покрас Лампас на Площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Также на место прибыли представители фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого эта работа появились. В итоге между участниками встречи возник конфликт. (Подробнее)

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