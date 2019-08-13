2019-08-13T17:44:17+03:00
Общество

От Hyundai до LADA: какие автомобили дарили победительница "Мисс Екатеринбург" последние девять лет

Стоимость главного приза варьировалась от 400 тысяч до почти 900 тысяч
Маргарита МАХОНИНА
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Девушкам дарили Hyundai, Renault, Volkswagen и машины других марокДевушкам дарили Hyundai, Renault, Volkswagen и машины других марокФото: Алексей БУЛАТОВ
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На этой неделе состоится финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2019». Главная особенность конкурса этого года - красавица, занявшая первое место не получит автомобиль в качестве приза. Вместо этого организаторы обещали ей путешествие. «Комсомолка» решила вспомнить, какие автомобили дарили победительница "Мисс Екатеринбург" в прошлые годы.

«Мисс Екатеринбург-2011»

В 2011 году Татьяна Неверова получила Hyundai Solaris Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2011 году Татьяна Неверова получила Hyundai SolarisФото: Алексей БУЛАТОВ

Тогда победительницей стала спортсменка Татьяна Неверова из Алапаевска. Красавица стала обладательницей не только короны, но Hyundai Solaris. Сегодня автомобиль стоит в среднем от 750 тысяч рублей.

«Мисс Екатеринбург-2012»

В 2012 году Анна Лесун получила Hyundai i30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2012 году Анна Лесун получила Hyundai i30Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через год конкурс выиграла 22-летняя Анна Лесун. Девушка получила самый дорогой подарок за последние девять лет: автомобиль Hyundai i30.В настоящий момент его стоимость в среднем начинается от 870 тысяч рублей.

«Мисс Екатеринбург-2013»

В 2013 году Екатерине Локшиной достался Volkswagen Polo Фото: портал Екатеринбурга

В 2013 году Екатерине Локшиной достался Volkswagen Polo Фото: портал Екатеринбурга

20-летняя студентка УрФУ Екатерина Локшина приняла победу сдержанно. От конкурса ей достался Volkswagen Polo. Такой автомобиль в среднем стоит 680 тысяч рублей.

«Мисс Екатеринбург-2014»

В 2014 году Софии Никитчук вручили ключи от SKODA RAPID Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2014 году Софии Никитчук вручили ключи от SKODA RAPIDФото: Алексей БУЛАТОВ

В том году победу одержала будущая «Мисс России» - София Никитчук из Снежинска. Ей вручили ключи от SKODA RAPID. Сегодня стоимость автомобиля начинается от 670 тысяч рублей.

«Мисс Екатеринбург-2015»

В 2015 году главным призом вновь стал Hyundai Solaris Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2015 году главным призом вновь стал Hyundai SolarisФото: Алексей БУЛАТОВ

Владислава Тарасова из Березовского получила заветную корону в 21 год. Также ей достался Hyundai Solaris. Его стоимость начинается от 750 тысяч рублей.

«Мисс Екатеринбург-2016»

В 2016 году уралочки боролись за Renault LOGAN Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2016 году уралочки боролись за Renault LOGANФото: Алексей БУЛАТОВ

В последствие оказалось, что победившей Елизавете Аниховской ближе украшения – сейчас у девушки свой магазин бижутерии. Но в 2016 году ей все же достался Renault LOGAN. Сегодня цена такого автомобиля начинается от 500 тысяч рублей.

«Мисс Екатеринбург-2017»

В 2017 году Анастасия Каунова села за руль Lada X-RAY Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2017 году Анастасия Каунова села за руль Lada X-RAYФото: Алексей БУЛАТОВ

18-летней Анастасии Кауновой пришлось прогулять экзамен в автошколе, чтобы выиграть в конкурсе. Неизвестно, понадобились ли ей в итоге права: девушка получила Lada X-RAY. Сегодня начальная стоимость такого автомобиля в среднем достигает 620 тысяч рублей.

«Мисс Екатеринбург-2018»

Прошлогодняя победительница Арина Верина заполучила Lada Granta Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошлогодняя победительница Арина Верина заполучила Lada GrantaФото: Алексей БУЛАТОВ

Самый недорогой подарок получила Арина Верина из Краснотурьинска. Девушка стала обладательницей Lada Granta. В среднем стоимость такой машины начинается от 450 тысяч рублей.

Напомним, в этом году за корону борются 25 красавиц. Церемонию определения проведут 15 августа в ЦК «Урал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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