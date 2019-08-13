2019-08-13T14:09:05+03:00
Общество

«Мы не следуем моде»: «Мисс Екатеринбург-2019» оставят без призового автомобиля

Такое решение приняли организаторы конкурса
Лев ИСТОМИН
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Фото: личная страница Натальи Шаховой в FacebookФото: личная страница Натальи Шаховой в Facebook
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Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» раскрыли некоторые подробности конкурса на пресс-конференции. Главным новшеством мероприятия, которое пройдет на этой неделе, станет отсутствие традиционного приза – машины. Организаторы посчитали, что автомобиль современной девушке не нужен.

- Практика показала, что он им не нужен. Молодежь сегодня пользуется самокатами и велосипедами, - говорит организатор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.

Причину замены главного приза объяснила начальник управления культуры Татьяна Ярошевская. По ее словам, организаторы конкурса не следуют моде, а создают ее.

Конкурс уже не в первый раз пройдет в ЦК "Урал" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс уже не в первый раз пройдет в ЦК "Урал"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы создаем эту моду, поэтому от штампов и затертостей уходим. Мы меняем средство передвижения на впечатления, это самое главное. Это будет большой сюрприз – путешествие с каким-то замыслом, - рассказывает Татьяна Ярошевская.

Подготовка к конкурсу "Мисс Екатеринбург-2019".Видео: Светлана Петракова

Финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» пройдет в канун Дня города – 15 августа в ЦК «Урал». В качестве ведущих церемонии определения победительницы выбраны ведущий телешоу «Орел и решка» Антон Зайцев и одна из победительниц конкурса Ксения Асташова.

Всего в борьбе за корону победительницы и за главный приз борьбу ведут 25 участниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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