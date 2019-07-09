2019-07-09T14:19:21+03:00
Общество

Кто прошел в финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2019»

За корону будут бороться 28 уральских красавиц
Лев ИСТОМИНМария Трапезникова
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Фото: личная страница Натальи Шаховой в FacebookФото: личная страница Натальи Шаховой в Facebook
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Определен список финалисток ежегодного конкурса «Мисс Екатеринбург». За корону победительницы и возможность представлять уральскую столицу на значимых мероприятиях будут бороться 28 красавиц.

К участию в конкурсе допустили незамужних девушек в возрасте от 18 до 25 лет, ростом от 170 сантиметров. Выбирать лучших доверили мисс города прошлых лет, а также педагогам, которые будут обучать участниц, организаторам конкурса и представителю конкурса «Мисс Россия».

В 2019 году темой конкурса «Мисс Екатеринбург» станет «BLOG красоты»: участницы будут соревноваться в умении позиционировать себя на просторах интернета. Им предстоит вести собственный блог и посещать мероприятия для сбора материала, который разместят на просторах Сети, рассказывают организаторы конкурса. Финальное шоу конкурса пройдет 15 августа перед масштабным празднованием Дня города.

В финал конкурса прошли 24-летняя Елена Нюхлова, 20-летняя Елизавета Коробейникова, ее ровесницы Елизавета Мальцева, Кристина Прилуцкая, Анастасия Рыжикова, 21-летняя Карина Бобровникова, 23-летняя Ирина Коробкова, 19-летняя Полина Ваньшина, 20-летняя Анна Строганова, 18-летняя Людмила Тришкина, 21-летняя Виктория Вершинина, 18-летняя Екатерина Соколова, 21-летняя Анастасия Реутова, 24-летняя Екатерина Кадникова, 18-летняя Валерия Немытова, 18-летняя Диана Хизбуллина, ее ровесница Полина Бинас, 20-летняя Аделия Хамидуллина, 20-летняя Алина Платунова, 21-летняя Елизавета Еремина, 21-летняя Анастасия Зырянова, 19-летняя Светлана Коробко, 19-летняя Александра Маслова, 20-летняя Екатерина Макеева, 23-летняя Татьяна Мартынюк, 20-летняя Яна Скорб, 19-летняя Валерия Белова и 20-летняя Юлиана Ладейщикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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