Организаторы «Мисс Екатеринбург» показали профессиональные фото 25 финалисток

На официальном сайте конкурса «Мисс Екатеринбург - 2019» появились фотографии 25 финалисток, которые будут бороться за заветную корону главной красавицы города.

Показываем фотографии всех участниц.

№ 1 Яна Скорб. Возраст: 20 Рост: 175

№ 2 Елизавета Коробейникова. Возраст: 20 Рост: 175

№ 3 Елизавета Мальцева. Возраст: 20 Рост: 175

№ 4 Кристина Прилуцкая. Возраст: 20 Рост: 175

№ 5 Анастасия Рыжикова. Возраст: 20 Рост: 172

№ 6 Карина Бобровникова. Возраст: 21 Рост: 170

№ 7 Ирина Коробкова. Возраст: 23 Рост: 177

№ 8 Полина Ваньшина. Возраст: 19 Рост: 182

№ 9 Анна Строганова. Возраст: 20 Рост: 173

№10 Людмила Тришкина. Возраст: 18 Рост: 173

№ 11 Виктория Вершинина. Возраст: 22 Рост: 174

№ 12 Екатерина Соколова. Возраст:18 Рост: 171

Юлиана Ладейщикова Возраст:20 Рост: 180

Екатерина Кадникова Возраст:24 Рост: 173

Елена Нюхлова Возраст:24 Рост: 176

Валерия Белова Возраст:19 Рост: 175

Полина Бинас Возраст:18 Рост: 176

Аделия Хамидуллина Возраст:20 Рост: 171

Алина Платунова Возраст:20 Рост: 177

Елизавета Еремина Возраст:21 Рост: 176

Анастасия Зырянова Возраст:21 Рост: 176

Светлана Коробко Возраст:19 Рост: 173

Александра Маслова Возраст:19 Рост: 177

Екатерина Макеева Возраст:20 Рост: 175

Татьяна Мартынюк Возраст:23 Рост: 170

Напомним, что не так давно мы рассказывали о том, как сейчас живут первые победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург».