2019-08-05T14:24:58+03:00
Общество

Организаторы «Мисс Екатеринбург» показали профессиональные фото 25 финалисток

Показываем, кто поборется за корону в этом году
Олег Галимов
Поделиться:
На официальном сайте конкурса «Мисс Екатеринбург - 2019» появились фотографии 25 финалистокНа официальном сайте конкурса «Мисс Екатеринбург - 2019» появились фотографии 25 финалистокФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На официальном сайте конкурса «Мисс Екатеринбург - 2019» появились фотографии 25 финалисток, которые будут бороться за заветную корону главной красавицы города.

Показываем фотографии всех участниц.

№ 1 Яна Скорб. Возраст: 20 Рост: 175

№ 1 Яна Скорб. Возраст: 20 Рост: 175

№ 2 Елизавета Коробейникова. Возраст: 20 Рост: 175

№ 2 Елизавета Коробейникова. Возраст: 20 Рост: 175

№ 3 Елизавета Мальцева. Возраст: 20 Рост: 175

№ 3 Елизавета Мальцева. Возраст: 20 Рост: 175

№ 4 Кристина Прилуцкая. Возраст: 20 Рост: 175

№ 4 Кристина Прилуцкая. Возраст: 20 Рост: 175

№ 5 Анастасия Рыжикова. Возраст: 20 Рост: 172

№ 5 Анастасия Рыжикова. Возраст: 20 Рост: 172

№ 6 Карина Бобровникова. Возраст: 21 Рост: 170

№ 6 Карина Бобровникова. Возраст: 21 Рост: 170

№ 7 Ирина Коробкова. Возраст: 23 Рост: 177

№ 7 Ирина Коробкова. Возраст: 23 Рост: 177

№ 8 Полина Ваньшина. Возраст: 19 Рост: 182

№ 8 Полина Ваньшина. Возраст: 19 Рост: 182

№ 9 Анна Строганова. Возраст: 20 Рост: 173

№ 9 Анна Строганова. Возраст: 20 Рост: 173

№10 Людмила Тришкина. Возраст: 18 Рост: 173

№10 Людмила Тришкина. Возраст: 18 Рост: 173

№ 11 Виктория Вершинина. Возраст: 22 Рост: 174

№ 11 Виктория Вершинина. Возраст: 22 Рост: 174

№ 12 Екатерина Соколова. Возраст:18 Рост: 171

№ 12 Екатерина Соколова. Возраст:18 Рост: 171

Юлиана Ладейщикова Возраст:20 Рост: 180

Юлиана Ладейщикова Возраст:20 Рост: 180

Екатерина Кадникова Возраст:24 Рост: 173

Екатерина Кадникова Возраст:24 Рост: 173

Елена Нюхлова Возраст:24 Рост: 176

Елена Нюхлова Возраст:24 Рост: 176

Валерия Белова Возраст:19 Рост: 175

Валерия Белова Возраст:19 Рост: 175

Полина Бинас Возраст:18 Рост: 176

Полина Бинас Возраст:18 Рост: 176

Аделия Хамидуллина Возраст:20 Рост: 171

Аделия Хамидуллина Возраст:20 Рост: 171

Алина Платунова Возраст:20 Рост: 177

Алина Платунова Возраст:20 Рост: 177

Елизавета Еремина Возраст:21 Рост: 176

Елизавета Еремина Возраст:21 Рост: 176

Анастасия Зырянова Возраст:21 Рост: 176

Анастасия Зырянова Возраст:21 Рост: 176

Светлана Коробко Возраст:19 Рост: 173

Светлана Коробко Возраст:19 Рост: 173

Александра Маслова Возраст:19 Рост: 177

Александра Маслова Возраст:19 Рост: 177

Екатерина Макеева Возраст:20 Рост: 175

Екатерина Макеева Возраст:20 Рост: 175

Татьяна Мартынюк Возраст:23 Рост: 170

Татьяна Мартынюк Возраст:23 Рост: 170

Напомним, что не так давно мы рассказывали о том, как сейчас живут первые победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Реже 8-летняя девочка выскочила из кустов на дорогу и попала под машину
«Не удалось вызвать эвакуатор, а водители проезжали мимо»: на Урале женщина с маленьким ребенком застряли на ночной трассе
На Урале лже-газовики ходят по квартирам и предлагают установить оборудование
В выходные жителей Шувакиша и Северки будет осматривать выездная бригада врачей
На Урале подрались две продавщицы: они не поделили место на рынке
В Екатеринбурге обкатывают новый низкопольный трамвай
Кольцовские таможенники задержали у пассажира столетнюю скрипку
В Екатеринбурге двух жителей отправили в колонию за кражу человека
Из Екатеринбурга уезжает генконсул США
ЕВРАЗ КГОК признан качественным поставщиком НЛМК
Уральцев снова предупредили об урагане
Мэра Екатеринбурга попросили перенести трамвайную остановку, чтобы увеличить территорию храма