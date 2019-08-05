Организаторы «Мисс Екатеринбург» показали профессиональные фото 25 финалисток
На официальном сайте конкурса «Мисс Екатеринбург - 2019» появились фотографии 25 финалисток, которые будут бороться за заветную корону главной красавицы города.
Показываем фотографии всех участниц.
№ 1 Яна Скорб. Возраст: 20 Рост: 175
№ 2 Елизавета Коробейникова. Возраст: 20 Рост: 175
№ 3 Елизавета Мальцева. Возраст: 20 Рост: 175
№ 4 Кристина Прилуцкая. Возраст: 20 Рост: 175
№ 5 Анастасия Рыжикова. Возраст: 20 Рост: 172
№ 6 Карина Бобровникова. Возраст: 21 Рост: 170
№ 7 Ирина Коробкова. Возраст: 23 Рост: 177
№ 8 Полина Ваньшина. Возраст: 19 Рост: 182
№ 9 Анна Строганова. Возраст: 20 Рост: 173
№10 Людмила Тришкина. Возраст: 18 Рост: 173
№ 11 Виктория Вершинина. Возраст: 22 Рост: 174
№ 12 Екатерина Соколова. Возраст:18 Рост: 171
Юлиана Ладейщикова Возраст:20 Рост: 180
Екатерина Кадникова Возраст:24 Рост: 173
Елена Нюхлова Возраст:24 Рост: 176
Валерия Белова Возраст:19 Рост: 175
Полина Бинас Возраст:18 Рост: 176
Аделия Хамидуллина Возраст:20 Рост: 171
Алина Платунова Возраст:20 Рост: 177
Елизавета Еремина Возраст:21 Рост: 176
Анастасия Зырянова Возраст:21 Рост: 176
Светлана Коробко Возраст:19 Рост: 173
Александра Маслова Возраст:19 Рост: 177
Екатерина Макеева Возраст:20 Рост: 175
Татьяна Мартынюк Возраст:23 Рост: 170
Напомним, что не так давно мы рассказывали о том, как сейчас живут первые победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург».
ИСТОЧНИК KP.RU