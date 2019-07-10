Светские львицы, киноактрисы и помощницы депутатов: как сложилась жизнь первых красавиц конкурса «Мисс Екатеринбург»

Вчера организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» объявили список 28 претенденток, которые будут бороться за титул главной красавицы города. В преддверии нового финала мы решили вспомнить победительниц последних 10 лет.

Любопытно, но в первых конкурсах красоты могли участвовать и несовершеннолетние девушки. Так, победительница 2006 года Дарья Дементьева стала самой юной обладательницей титула первой красавицы Екатеринбурга - на тот момент ей было всего 15 лет!

Однако теперь участвовать в конкурсе могут только те девушки, которые уже успели справить 18-летие. Организаторы вписали этот пункт, чтобы победительница в дальнейшем смогла выступать на конкурсах общероссийского и мирового уровня, где совершеннолетие участниц - обязательное условие.

2009 год – Ирина Антоненко

Десять лет назад обладательницей титула «Мисс Екатеринбург» стала 17-летняя красавица Ирина Антоненко. За год до этого она стала «Мисс Автозвук 2008», а после триумфа в Екатеринбурге стала известна на всю страну так как стала первой на конкурсе «Мисс Россия 2010». Сразу после этого она подписала контракт с представителями немецкого дизайнера Филиппа Пляйна и становится лицом рекламной компании.

Осенью 2012 года состоялся дебют Ирины в качестве театральной актрисы. На сцене московского Театрального центра им. Мейерхольда с большим успехом прошла премьера спектакля «Тайна волшебных колец» с её участием.В августе того же 2010-го Ирина принимает участие в конкурсе Мисс Вселенная в Лас-Вегасе и вошла в топ-15 претенденток. В феврале 2011 уралочка стала одной из героинь ТВ-шоу «Танцы со звездами», а после снялась в одной из главных ролей фильма Тимура Бикмамбетова «Фантом».

Продолжением карьеры стала роль в сериале «Корабль». На сегодняшний день фильмография Антоненко насчитывает 14 ролей на телевидении и кино.

К слову, Ирина стала последней победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург», кто получил заветную корону из рук первого мэра Аркадия Чернецкого.

А вот так выглядит уралочка сейчас. Судя по ее Instagram, она уже давно живет в Москве.

irina8antonenko Недавно Антоненко снялась в триллере "Отрыв"

2010 год – Нина Савельева

Как именно сложилась жизнь девушки достоверно не известно. Известно, что она воспитывает дочку и посвящает ее воспитанию большую часть времени. После победы она пробовала свои силы в журналистике и даже практиковалась на 41 Канале, но в итоге ушла с журфака и начала учиться актерскому мастерству.

Так Нина Савельева выглядела в 2010 году. На тот момент она была самой миниатюрной победительницей конкурса, ее рост - 172 сантиметра. Фото: организаторы "Мисс Екатеринбург"

Интересно, что Нина добилась победы со второго раза, годом ранее она уступила корону все той же Антоненко. Удивительно, но в 2010 году Савельева выступала под № 1 и, в результате, стала первой красавицей уральской столицы.

2011 год Татьяна Неверова

Уроженка Алапаевска приняла участие в конкурсе уже по окончании университета (УрФУ), а до этого была многократной победительницей соревнований по легкой атлетике. После победы девушка признавалась, что хотел просто поучаствовать и не держала в голове мысль о первом месте.

Татьяна Неверова решила не связывать свою судьбу с модельным бизнесом, а пошла в политикуФото: Архив "КП"

После триумфа на конкурсе она стала настоящей знаменитостью в родном городе, а после решила построить карьеру в политике и вступила в партию «Единая Россия». Вот уже несколько лет Татьяна Неверова является руководителем социального проекта «Доброволец» и помощником депутата Заксобрания Свердловской области.

Так выглядит "Мисс Екатеринбург 2011" сейчас. Фото: свердловское отделение партии "Единая Россия"

2012 год - Анна Лесун

Сразу после победы юная свердловчанка начала строить карьеру модели и через два года была отмечена жюри на конкурсе «Мисс Россия». После этого Анна переехала в Москву, а затем перебралась в Нью-Йорк, где выступает на подиуме New-York Fashion Week.

Еще до победы в конкурсе Анна мечтала о жизни в СШАФото: Архив "КП"

Последний раз про нее вспоминали в СМИ в 2018 году, когда она снялась в рекламе нового Cadillac. В ролике Лесун показывает, как завести автомобиль через смартфон.

Кадр из той самой рекламы. Фото: Youtube

2013 год - Екатерина Локшина

Для 19-летней екатеринбурженки титул стал билетом в красивую жизнь. Сейчас девушка снимается для глянцевых журналов, путешествует по миру и выкладывает фотографии из дорогих ресторанов.

katy_lokshina Локшина ведет богемный образ жизни

Вот, как ее характеризовали шесть лет назад на сайте городской администрации:

- Катя росла послушной, любознательной и очень подвижной девочкой. Правда, немного застенчивой, поэтому в возрасте четырех лет малышку отвели в детскую студию современного танца, что весьма благоприятно сказалось на становлении ее характера. И когда пришла пора сесть за парту, Екатерина с удовольствием пошла в школу. Училась увлеченно, стремилась во всем быть первой, показывая хорошую успеваемость. Со временем появились и любимые предметы - математика, литература, биология, - говорилось в заметке.

Несмотря на постоянные разъезды по миру, девушка не бросила родной Екатеринбург.

На последнем фото в Instagram Локшина на фоне президентского автомобиля Aurus, который представили на Иннопроме.

katy_lokshina Локшина на Иннопроме

Интересный факт: В университете будущая модель училась по направлению «Экономика и управление в сфере строительства».

2014 год – София Никитчук

Думаю, это имя на слуху не только у мужской аудитории наших читателей. Именно после победы в Екатеринбурге биография уроженки Снежинска превратилась в летопись светской львицы, что неудивительно – ровно через год Никитчук стала «Мисс Россия 2015». София всегда отмечала роль своих родителей в становлении своего характера: ее отец был военным, а мама – врачом.

2014 год - еще никому неизвестная София Никитчук впервые примеряет корону главной красавицы ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2016 году в интервью «Комсомолке» Никитчук призвалась, что сложнее всего ей было пройти через критику после свалившейся на нее славы.

- Не сразу осознаешь, что критикуют тебя не для того, чтобы унизить или обидеть. Просто проверяют, как ты себя поведешь в этой ситуации. Ты должна воспринимать замечания, быть сдержанной. Если у тебя не получается, то нужно с этим работать. Меня стали узнавать на улице. Люди подходят, просят сфотографироваться. Это очень приятно. И главное реагировать на внимание нужно без агрессии. Потому что поклонники могут быть разными. Иногда мне доставляют какие-то подарки. Порой, даже анонимно. И от этого немножечко страшно , - рассказывала три года назад София.

nikitchuksofi Никитчук давно известна не только в России, но и за рубежом

2015 - Владислава Тарасова

В том году титул и корону «Мисс Екатеринбург -2015» получила 21-летняя студентка УрФУ, уроженка Березовского Владислава Тарасова. В интервью на радио «КП» юная красавица рассказывала, что ее сердце покорил бывший нападающий «Автомобилиста» Денис Мингалеев.

Владислава Тарасова в редакции "КП-Екатеринбург"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы учились в одной школе. Денис всячески меня поддерживал. Мы созванивались, виделись. Его родители болели за меня на конкурсе. Денис, к сожалению, в этот момент уехал на сборы в другой город. Но он следил за конкурсом на расстоянии.

ДОСЬЕ:

Владислава Тарасова родилась 16 июля 1994 года в городе Березовскй. Отец Сергей Алексеевич, мать Татьяна Авенировна - оба менеджеры. У Влады есть младшая сестра Екатерина. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Семь лет занималась спортивными бальными танцами и плаванием. С первого класса учится в Екатеринбурге.

2016 - Елизавета Аниховская

С самого начала девушка поражала организаторов и журналистов своим увлечением. На тот момент 18-летняя Лиза училась на реставратора икон!

Елизавета Аниховская хотела реставрировать иконы, а стала модельюФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это очень необычная и редкая профессия. Реставраторов икон выпускают всего восемь человек раз в четыре года. Однажды я была в храме с мамой и сказала «Мама, представляешь, как бы было здорово отреставрировать этот храм. Когда я стану взрослой, я обязательно это сделаю». Тогда я была еще очень маленькой и, конечно, совсем забыла об этом. А когда пришло время поступать, и как раз был набор на эту специальность, я поняла, что это знак судьбы. Мне интересна эта профессия, чувствую в ней свое призвание, - рассказывала в интервью «Комсомольской правде в Екатеринбурге» Елизавета Аниховская.

Три года назад было известно о романе Аниховской с молодым боксером Михаилом Осинцевым, но на последних фотографиях в ее Instagram спортсмена нет. Сейчас Елизавета занимается изготовлением украшений, путешествует по России и миру. Одним из ее главных увлечений является катание на сноуборде.

elizaveta_anikhovskaya Сейчас Аниховская зарабатывает изготовлением женских украшений

2017 год – Анастасия Каунова

Два года назад корона главной красавицы города досталась 18-летней студентке архитектурного университета. На конкурс она шла целенаправленно, но для этого ей пришлось прогулять экзамен в автошколе. Видимо уже тогда она чувствовала, что ей пригодятся права, чтобы ездить на новой Lada X-Ray.

Анастасия Каунова рассказала, чему стоит уделять внимание участницам "Мисс Екатеринбург"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы связались с Анастасией, чтобы она дала несколько советов участницам конкурса этого года.

- Первым делом, необходима уверенность в себе, - рассказывает Каунова. - Это намного важнее красоты, ума и таланта. Нужно побороть страх перед сценой, потому что именно на ней будет все понятно, кто достоит и какого места. «Мисс Екатеринбург» - это не только красота, важно всегда держать эту мысль в голове на протяжении всего конкурса. Это ум и образованность. Безусловно, нужно иметь представление, хотя бы основное, об истории города, о важных, значимых людях и событиях. Ну и, конечно, красота. Красота в поступках, словах, поведении. То, как девушка преподносит себя и относиться к людям, всегда отмечают преподаватели. Красота в «ухоженности» и осанке, ну очень значимый пункт. Маникюр, педикюр, волосы, кожа, чистая одежда, обувь – всему этому вы должны уделять 120% внимания. Сложно, но вы же претендуете на звание королевы?

n.kaunova После победы в конкурсе Анастасия заявила, что личная жизнь для нее стоит на втором месте. На пером - карьера модели

2018 - Арина Верина

Пять лет назад девушка переехала в столицу Урала из Краснотурьинска. Окончила Свердловский колледж искусств и культуры, по специальности хореограф. Успела поработать в группе поддержки ХК «Автомобилист» и шоу-балете.

Совсем скоро Арине предстоит передать корону девушке, которую выберут новой "Мисс Екатеринбург"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я уверена, парковка для автомобилей на Площади 1905 года не так важна, как здоровье горожан, - призналась 20-летняя Арина Верина. - Поэтому я бы хотела, чтобы на ее месте студенты могли проводить уроки здорового питания, заниматься фитнесом и танцам. А уставшие горожане могли бы к ним присоединиться.В первом интервью после победы Арина заявила, что мечтает закрыть парковку на площади 1905 года.

В этом году уралочка представляла Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия». На официальном сайте за нее проголосовали 8597 человек.

ДОСЬЕ «КП»

ФИО: Анна Верина

Возраст: 20 лет

Место рождения: г. Краснотурьинск

Рост: 174 см

Вес: 55 кг

Образование: Окончила Свердловский колледж искусств и культуры, по специальности хореограф