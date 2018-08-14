Мисс Екатеринбург - 2018: "Да, я накачала губы и считаю, что это красиво"

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-14T18:13:13+03:00

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10 августа в столице Урала прошел ежегодный конкурс «Мисс Екатеринбург». На этот раз титул получила 20-летняя красавица Арина Верина. Девушке надели серебряную корону, инкрустированную уральскими самоцветами, и подарили ключи от автомобиля LADA Granta. По традиции победительница пришла на радио «КП».

УШЛА С РАБОТЫ, А ЗАРПЛАТУ НЕ ПОЛУЧИЛА

- Арина, традиционный вопрос, каково быть Мисс Екатеринбург?

Арина еще сама не поняла, что с ней произошлоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Эмоции только самые лучшие. Два денечка мне дали отдохнуть после конкурса. А с этой недели уже в плотную я приступила к обязанностям Мисс Екатеринбург. Пока у меня эфиры, интервью. К вам заглянула в первую очередь.

- Ты переехала из Краснотурьинска четыре года назад?

- Да, я всегда хотела переехать в большой город. В Екатеринбурге намного больше возможностей. А два года назад я начала мечтать об участии в «Мисс Екатеринбург». Но на тот момент я так много училась (Свердловский колледж искусств и культуры. - Ред.) и работала, что буквально с ног валилась от усталости! А тут решилась! Колледж я уже окончила, работала в фитнес-клубе администратором и буквально за час до рабочей смены поняла, что должна пойти на кастинг. Бросила работу и пошла. Кстати, мне до сих пор не выплатили зарплату. (Смеется.)

Девушке пришлось немало постараться, чтобы получить коронуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Многие считают, что на конкурсы красоты попадают исключительно по блату. Как было в твоем случае? Ты ведь знакома с Елизаветой Аниховской - Мисс Екатеринбург - 2016. Может, она что-нибудь шепнула жюри?

- Да, я тоже много раз слышала, что все куплено и у меня ничего не получится. Но оказалось, это не так. Мне никто не помогал пройти кастинг. Были общие советы, мол, слушай внимательно, включай голову. Но готовых способов, как получить корону, никто не рассказывал.

- Наверное, здорово волновалась?

- Я две ночи не спала! А перед финалом мы с девчонками обнялись, подержались за руки и решили, что кто бы ни победил, мы будем дружить. Хотя найти друзей в женском коллективе ой как непросто! Конечно, кто-то из девчонок сильно расстроился, но ведь я не могла из-за этого скрывать свой потенциал и проигрывать.

Арина была одной из самых ярких участницФото: Алексей БУЛАТОВ

СЕРЕЖКА НА ЯЗЫКЕ НЕ МЕШАЕТ

- Обычно у девушек модельной внешности сотни фотографий «Вконтакте» или в «Фейсбуке». А у тебя почти нет. Почему?

- Меня тоже интересует этот вопрос. (Смеется.) Все спрашивают: «Арина, ты же такая красивая! Почему ты постоянно не фотографируешься?» А когда? У меня не было времени, я только сейчас раскручиваю свой Instagram. Количество подписчиков увеличилось после конкурса в два раза: было 1300, сейчас 2300. Пишут разные люди, бывают и неадекватные. Но я на них просто не реагирую - на конкурсе нас учили не отвечать на негатив.

- А критики после конкурса, конечно, много. Самый популярный комментарий: девушка красивая, а губы-то накачала. Признавайся, накачала?

- Да, пару лет назад. У меня всегда были пухленькие губки, но я ходила к хирургу, чтобы исправить их форму. На самом деле я не против вмешательств врачей. Что-то где-то подправить, подкорректировать в своей внешности, фигуре. Почему нет? Главное - знать меру.

Девушка не скрывает: губы она немного накачала Фото: личный архив

- Но ведь «прокачанную» внешность организаторы «Мисс Екатеринбург» сразу бракуют?

- На самом деле нет. Были девочки с наращенными волосами и ресницами, но красивым лицом и идеальной фигурой. Их пропускали. А как иначе? Если девушка красивая, но не дала ей природа густых красивых волос. Строгое правило, чтобы не было пирсинга и татуировок на видных местах.

- Но у тебя проколот язык.

- Да, но это же незаметно (пожимает плечами). Я проколола его полтора года назад. Было очень больно, я даже упала в обморок. Сейчас сережка мне нисколько не мешает, но я все-таки подумываю ее снять. После того, как я стала Мисс Екатеринбург, меня часто об этом спрашивают.

В "Комсомолке" красавица была настоящей звездойФото: Павел ФИЛИППОВ

«МОЕ ПРАВИЛО - НИКАКИХ ДИЕТ!»

- Добиться такой стройной фигуры непросто. Расскажи, на какой диете сидишь?

- Никаких диет! Просто придерживаюсь правильного питания. А вообще я очень люблю картошку! Правда, ем ее нечасто, а раньше даже лично копала - у мамы в саду. Мой быт после получения короны вообще не поменялся: я по-прежнему сама мою окна, прибираюсь, готовлю. Только не спрашивайте про коронное блюдо - у меня его нет.

- На «Мисс Россия» собираешься?

- Обязательно пойду за победой. Хочу привезти эту корону в Екатеринбург. На «Мисс Россия» будет дополнительный кастинг и даже конкурс в купальниках. Но я не боюсь и не стесняюсь своего тела, так что с удовольствием поучаствую.

В качестве награды девушка получила не только корону, но машинуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Организаторы «Мисс Екатеринбург» поставили тебе какие-нибудь ограничения, чем тебе сейчас нельзя заниматься?

- Два самых главных запрета по контракту: не выходить замуж и не рожать детей в течение года. Но с этим я справлюсь - мне нужна победа на «Мисс Россия - 2018»!