2019-07-22T15:30:55+03:00
Общество

Суд отказался рассматривать дело деда-пикета, который ударил газетой полицейского во время митингов в сквере на Драме

За одну неделю Вадим Панкратов стал одним из самых узнаваемых жителей Екатеринбурга
Олег Галимов
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Вадиму Панкратову грозило до 5 лет колонииВадиму Панкратову грозило до 5 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал в рассмотрении дела Вадима Панкратова, на которого завели уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Панкратов не пропускает ни одного митинга в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Панкратов не пропускает ни одного митинга в городеФото: Алексей БУЛАТОВ

Заявителем выступил следователь районного отдела СКР. Поводом для этого стало нападение на полицейского, которого ветеран МВД несколько раз ударил газетой.

- Было принято решение об отказе в рассмотрении данного ходатайства. Следствие выступило с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому штрафа. Вместе с тем в материалах дела не содержится сведений о признании им своей вины и заглаживании вины перед потерпевшим. Это основное условие для прекращения уголовного преследования, - рассказала «КП» помощница судьи Ольга Тафф.

После акций протеста в сквере 62-летний Панкратов стал более известен как дед-пикет. Он является сторонником Владимира Путина и губернатора Куйвашева, но при этом часто подвергает критике действия сотрудников полиции.

Дед-пикет напал на полицейского в первый день противостояний в сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дед-пикет напал на полицейского в первый день противостояний в сквереФото: Алексей БУЛАТОВ

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать решение суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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