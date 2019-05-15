«Ну, кто тут за газон ещё повоет?»: Сергей Шнуров посвятил стих конфликту вокруг стройки храма в Екатеринбурге

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил Екатеринбургу очередное стихотворение. На этот раз поводом, заставившим поэта рифмовать строки, стало противостояние защитников сквера возле Театра драмы и тех, кто ратует за строительство Собора святой Екатерины.

Лидера группы «Ленинград» возмутило участие в противостоянии профессиональных спортсменов, выступающих в боях без правил.

В Екатеринбурге разыгралась драма

У драматического театра в разных лицах.

Сошлись сторонники постройки храма

С любителями погулять, а не молиться.

Полиция всё мялась. Дело что ли,

Лезть в драку, чё всех больше надо?

Кто на спортивном, те за богомолье,

Кто проще - за свободу променада.

Когда дебош совсем стал непотребен

Для примирения, так сказать, сторон,

Решили, что пора служить молебен,

Под крики местных неприветливых ворон.

Спорт с верой сочетаются и вместе

Быстрее, выше и сильнее вдвое.

Подъем-переворотом, а вот крест те.

Ну, кто тут за газон ещё повоет?

Затишье перед бурей, не иначе.

«О, спорт, ты мир» и «мир вашему дому».

Кто против храма? Могут от****чить,

Согласно православному канону.

Противостояние сторон длится уже двое суток. В первый день защитники сквера сначала просто водили хороводы, затем активисты уронили забор будущей стройплощадки и прорвались внутрь.

Здесь начались конфликты с защитниками храма: ругань, оскорбления и даже силовые приемы. Обратно за ограждения людей выталкивали крепкие парни, среди которых профессиональные бойцы ММА.

Во второй день активисты за сквер вновь смели забор, после чего несколько пролетов выбросили в городской пруд. Около двух десятков были задержаны силовиками.

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