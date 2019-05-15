2019-05-15T09:00:39+03:00
Общество

«Ну, кто тут за газон ещё повоет?»: Сергей Шнуров посвятил стих конфликту вокруг стройки храма в Екатеринбурге

Лидера группы «Ленинград» возмутило участие в противостоянии профессиональных спортсменов, выступающих в боях без правил
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Instagram Сергея ШнуроваФото: Instagram Сергея Шнурова
Изменить размер текста:

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил Екатеринбургу очередное стихотворение. На этот раз поводом, заставившим поэта рифмовать строки, стало противостояние защитников сквера возле Театра драмы и тех, кто ратует за строительство Собора святой Екатерины.

Лидера группы «Ленинград» возмутило участие в противостоянии профессиональных спортсменов, выступающих в боях без правил.

В Екатеринбурге разыгралась драма

У драматического театра в разных лицах.

Сошлись сторонники постройки храма

С любителями погулять, а не молиться.

Полиция всё мялась. Дело что ли,

Лезть в драку, чё всех больше надо?

Кто на спортивном, те за богомолье,

Кто проще - за свободу променада.

Когда дебош совсем стал непотребен

Для примирения, так сказать, сторон,

Решили, что пора служить молебен,

Под крики местных неприветливых ворон.

Спорт с верой сочетаются и вместе

Быстрее, выше и сильнее вдвое.

Подъем-переворотом, а вот крест те.

Ну, кто тут за газон ещё повоет?

Затишье перед бурей, не иначе.

«О, спорт, ты мир» и «мир вашему дому».

Кто против храма? Могут от****чить,

Согласно православному канону.

Противостояние сторон длится уже двое суток. В первый день защитники сквера сначала просто водили хороводы, затем активисты уронили забор будущей стройплощадки и прорвались внутрь.

Здесь начались конфликты с защитниками храма: ругань, оскорбления и даже силовые приемы. Обратно за ограждения людей выталкивали крепкие парни, среди которых профессиональные бойцы ММА.

Во второй день активисты за сквер вновь смели забор, после чего несколько пролетов выбросили в городской пруд. Около двух десятков были задержаны силовиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это уже война»: мирный протест у Драмтеатра в Екатеринбурге перешел в активное противостояние: прямая онлайн-трансляция.Активистов возмутил забор, которым ночью огородили территорию (подробнее)

На месте сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге конфликт перешел в противостояние. На место прибывают силовики (подробнее)

Власти Свердловской области не стали останавливать строительство храма у Драмтеатра. Противостояние защитников сквера в центре Екатеринбурга и силовиков продолжилось (подробнее)

ОМОН выдавливает людей из сквера: второй день противостояния у Драмтеатра в Екатеринбурге. У забора снова собралась молодежь, за которой наблюдают силовики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман: Алтушкин тоже за сквер
Полпред Президента о скверах Екатеринбурга: «Решения должны приниматься в диалоге с населением»
Из мэрии Тугулыма уволили бухгалтера, которая устроилась по поддельному диплому
До 1 августа на Пермском тракте ограничат движение
В Екатеринбурге появится Аллея Дружбы Народов
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10 % годовых на остаток по картам «Копилка»
Мэрия отменила общегородской выпускной на «Екатеринбург-арене»
По факту гибели подростка в Первоуральске возбудили уголовное дело
Бешеному гонщику, который сбил в Екатеринбурге трех человек, продлили арест
Проиграли суды и остались должны: «Уральские пельмени» возместят Нетиевскому расходы на адвоката
В Екатеринбурге на третий день протеста в сквере у Драмтеатра задержали 33 человек
В Екатеринбург на «ИННОПРОМ-2019» съедутся участники из 80 стран мира
На место будущей стройплощадки для Храма-на-Драме завозят бетонные блоки
На проспекте Ленина в Екатеринбурге сбили мотоциклиста
В Екатеринбурге задержали наркодилершу с 300 дозами героина
Ректоры вузов Екатеринбурга просят защитить студентов от участия в акциях против Храма-на-Драме
В Екатеринбурге в третий день протеста против строительства храма задержали более 25 человек
Битва за сквер: в Екатеринбурге в ОМОН летят сырые яйца, бутылки и петарды
На акции протеста в Екатеринбурге загорелись тысячи ярких фонариков
Третий день протеста в Екатеринбурге: в сквере у Театра драмы начались задержания
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка поддержала сторонников сохранения сквера возле Драмтеатра