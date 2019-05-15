«Ну, кто тут за газон ещё повоет?»: Сергей Шнуров посвятил стих конфликту вокруг стройки храма в Екатеринбурге
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил Екатеринбургу очередное стихотворение. На этот раз поводом, заставившим поэта рифмовать строки, стало противостояние защитников сквера возле Театра драмы и тех, кто ратует за строительство Собора святой Екатерины.
Лидера группы «Ленинград» возмутило участие в противостоянии профессиональных спортсменов, выступающих в боях без правил.
В Екатеринбурге разыгралась драма
У драматического театра в разных лицах.
Сошлись сторонники постройки храма
С любителями погулять, а не молиться.
Полиция всё мялась. Дело что ли,
Лезть в драку, чё всех больше надо?
Кто на спортивном, те за богомолье,
Кто проще - за свободу променада.
Когда дебош совсем стал непотребен
Для примирения, так сказать, сторон,
Решили, что пора служить молебен,
Под крики местных неприветливых ворон.
Спорт с верой сочетаются и вместе
Быстрее, выше и сильнее вдвое.
Подъем-переворотом, а вот крест те.
Ну, кто тут за газон ещё повоет?
Затишье перед бурей, не иначе.
«О, спорт, ты мир» и «мир вашему дому».
Кто против храма? Могут от****чить,
Согласно православному канону.
Противостояние сторон длится уже двое суток. В первый день защитники сквера сначала просто водили хороводы, затем активисты уронили забор будущей стройплощадки и прорвались внутрь.
Здесь начались конфликты с защитниками храма: ругань, оскорбления и даже силовые приемы. Обратно за ограждения людей выталкивали крепкие парни, среди которых профессиональные бойцы ММА.
Во второй день активисты за сквер вновь смели забор, после чего несколько пролетов выбросили в городской пруд. Около двух десятков были задержаны силовиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU