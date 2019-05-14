2019-05-14T00:00:53+03:00
Общество

«Агрессоры – это они, а не мы»: бойцы РМК о конфликте из-за сквера в Екатеринбурге

Тем временем полиция покинула место событий
Данил СВЕЧКОВОлег ГалимовМаргарита МАХОНИНА
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Бойцы РМК стоят за оградой, которую установили на территории будущего храма Святой ЕкатериныБойцы РМК стоят за оградой, которую установили на территории будущего храма Святой ЕкатериныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге развернулся конфликт между защитниками сквера у драмтеатра и сторонниками строительства на этом месте храма Святой Екатерины. Хотя полиция задержала нескольких участников протестной акции, в целом, противостояние ограничивается словесной перепалкой.

- Все, кто сейчас борется за сквер, просто сидели вечером на набережной и пили пиво. На самом деле, это они агрессоры, а не мы. А то, что за забором скопились столько спортсменов – это случайность, - рассказал один из бойцов РМК (Русская медная компания) корреспонденту «КП»-Екатеринбург.

Ограду поставили утром 13 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограду поставили утром 13 маяФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бойцы стоят за забором, которым утром 13 мая оградили территорию будущего храма. С ними продолжают ругаться сторонники храма – периодически они пытаются повалить ограду или унести блок, к которому ее прикрепили.

- Бойцы их чем-то заливают. Защитники сквера спрашивают: «Святой водой что ли?». Сейчас они просто кидаются друг в друга пустыми пластиковыми бутылками, - передает корреспондент «Комсомолки».

Полиция задержала минимум двух человек - защитника сквера и бойца РМК Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция задержала минимум двух человек - защитника сквера и бойца РМКФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте событий работают сотрудники ОМОНа и ДПС. Полиция уехала. Протестная акция длится 7 часов. О том, как она проходит, можно прочесть в трансляции «КП»-Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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