2019-05-15T22:01:45+03:00
Общество

Власти Свердловской области не стали останавливать строительство храма у Драмтеатра

Противостояние защитников сквера в центре Екатеринбурга и силовиков продолжилось
Лев ИСТОМИНОлег Галимов
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Вечером противостояние возобновилось с новой силойВечером противостояние возобновилось с новой силойФото: Алексей БУЛАТОВ
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На следующее утро после противостояния защитников сквера и сторонников храма у Драмтеатра в Екатеринбурге глава Свердловской области Евгений Куйвашев позвал обе стороны на переговоры к себе в резиденцию.

- Сейчас моя главная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас – организовать прямой разговор двух сторон друг с другом, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

На встречу пришли по пять человек с каждой из сторон. Вместо отведенного часа разговаривали два с половиной часа.

МНЕНИЯ

«ЗА»

Медиаменеджер Иннокентий Шеремет

Иннокентий Шеремет - ярый сторонник стройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иннокентий Шеремет - ярый сторонник стройкиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Православный человек против храма – это перебор, поэтому я за. Православные хотят восстановить духовное сердце города уже 9 лет. 100 лет назад Екатеринбург был раз в 50 меньше, в центре города стояли 10 церквей и никому не мешали. Сейчас-то почему они буду мешать? Никто не упирался в это место. На историческом месте хотели сделать. Но не дали, потом был фантастический проект на акватории Городского пруда – и там не дали. Выбрали третье место. Но дальше то куда уже? Жаль, что сегодняшнее общение ни к чему не привело: люди пытались поговорить на повышенных тонах. Губернатор слегка их ставил на место. Участники друг друга слушают, но не слышат.

«ПРОТИВ»

Депутат Городской думы Екатеринбурга, политолог Константин Киселев

Константин Киселев каждый день выступает за сохранение сквера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Константин Киселев каждый день выступает за сохранение сквераФото: Алексей БУЛАТОВ

- От любых переговоров польза есть. Разговаривать надо. Очень жаль, что встреча состоялась слишком поздно. После первой же акции протеста надо было это делать. Я против храма по двум причинам. Первое: это сохранение сквера, второе: проект храма исключительно вторичен. Если бы он строился по оригинальной концепции – я бы сразу вышел и поддержал.

После встречи об ее итогах рассказал первый вице-губернатор региона Сергей Бидонько. Политик дал понять, что храм в сквере будут возводить по закону. И оппонентам нужно действовать тоже в рамках закона – идти в суды и так далее. На переговорах руководство области предложило провести дополнительное озеленение рядом с будущим храмом, а также выбрать места для новых скверов в центре Екатеринбурга и профинансировать их создание.

- Нет оснований, чтобы остановить строительство. Мы живем в правовом государстве. Возможно, что законы несовершенны. Строительство храма является законным, - заключил Сергей Бидонько.

Сергей Бидонько дал понять, что сквер не сохранят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Бидонько дал понять, что сквер не сохранятФото: Алексей БУЛАТОВ

Окончательные выводы по ситуации пока делать очень рано. К забору у Драмтеатра снова приходят горожане, которые ратуют за сохранение сквера.

Сейчас на месте строительства идет очередное противостояние силовиков и митингующих. "Комсомолка" ведет прямую трансляцию с места событий

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ИСТОЧНИК KP.RU

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