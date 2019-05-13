2019-05-13T17:18:17+03:00
Происшествия

На Урале школьница публично избила лучшую подругу

Все происходящее их сверстники снимали на телефон [видео]
Олег Галимов
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Участников конфликта уже ищет полицияУчастников конфликта уже ищет полиция
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В Каменске-Уральском местная школьница публично избила лучшую подругу. Как рассказали «КП» знакомые девушек, причиной конфликта стали оскорбления.

- Они поссорились, и одна на весь класс обозвала другую. Назвала ее распутной женщиной, мягко выражаясь, - рассказал друг девочек. – Она вызвала ее на «стрелку», чтобы та ответила за свои слова.

В окружении сверстников девушка без всяких проблем наносила удары оппонентке, не боясь возможного сопротивления.

На Урале школьница публично избила подругу.! другой источник

- На момент подготовки этой новости сообщений и заявлений по данному факту в полицию Каменска-Уральского не поступало. Поводом для назначения и проведения проверки послужит видео, размещенное в соцсетях, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - В рамках проверки сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних установят личности конфликтующих сторон и очевидцев. По итогам представителями МВД будет принято обоснованное решение. Ужас ситуации не только в том, что девочки готовы растерзать друг друга, но и в том, что большое количество наблюдают за этим, снимают на видео, выкладывают в интернет, вместо того чтобы незамедлительно вмешаться».

Это далеко не первый случай подростковой жестокости на Урале. Прошлой осенью на севере Свердловской области школьница собрала целую банду и терроризировала сразу два города. Но все это ничто по сравнению с историей убийства Димы Рудакова: 20-летнего инвалида убили пятеро подростков – четверо из них уже в колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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