2018-10-23T17:19:16+03:00
Происшествия

«Держит в страхе два города»: на Урале школьница собрала банду и жестоко избивает сверстниц

Публикуем шокирующие кадры [видео]
Олег Галимов
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В ситуации разбирается полиция и Следственный комитет. Фото: соцсетиВ ситуации разбирается полиция и Следственный комитет. Фото: соцсети
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Подростковая жестокость – главная тема этой осени в Свердловской области. После недавних избиений инвалида и школьника в Сети прогремело видео избиения школьницы. Ее обидчица – известная уже на весь северный Урал 15-летняя Мария (имена детей изменены – прим.ред.).

Еще весной она собрала из своих подруг настоящую банду, которая заманивает жертв в безлюдные места, а затем показательно бьет беспомощных на камеру.

Первый разбой Маша учинила еще в мае, когда приревновала бывшую подругу к своему парню. Местом расправы стала заброшенная стройка в Красноуральске.

Первое избиение Маши и ее банды. Фото: скриншот видео

Первое избиение Маши и ее банды. Фото: скриншот видео

- Еще раз ему напишешь – снова получишь, поняла?! – в ярости кричит школьница.

За лето слухи о банде разошлись по всей округе и местные дети поняли, что лучше держаться от Маши подальше или как минимум не ссориться с ней. Уже после нескольких недель в школе бандитка выбрала себе новую жертву – девочку из параллельного класса.

- Ей не понравилось, как я с ней общаюсь, - с ужасом вспоминает Таня. – Она вызвала меня на «стрелу», но я пришла туда с братом. Я очень боялась, что она меня также побьет, как предыдущую девчонку. В итоге она обматерила моего брата и ушла. Сейчас она держит в страхе сразу два города: Красноуральск и Верхнюю Туру.

Последний раз бандитка напала на знакомую 2 дня назад. Фото: соцсети

Последний раз бандитка напала на знакомую 2 дня назад. Фото: соцсети

Получив очередную порцию «хайпа» в родном городе у Маши появился новый повод засветиться: на прошлых выходных она избила девушку, которая увела у нее парня.

- Ее молодой человек написал ей, что не любит ее, - со слезами на глазах рассказывает Катя. - Он ушел ко мне, и мы начали встречаться. Это и стало поводом для нападения.

Избиение школьницы в Красноуральске.

Новые видео с участием банды распространяются только в закрытых группах «ВКонтакте», но за последние дни стали так популярны, что привлекли внимание правоохранительных органов.

- Я не знала, что эти видео куда-то попадут, и тем более, что меня снимали!, - сказала корреспонденту «Комсомолки» Мария.

Сейчас в произошедшем разбираются органы ПДН и следователи.

- Территориальным следственным отделом СК России по факту произошедшего проводится доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - Установлены и опрошены участники данной видеозаписи, истребован и анализируется касающийся их характеризующий материал. Опрашиваются родители несовершеннолетних, а также их педагоги. К проведению проверки подключены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

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