2018-09-26T12:13:38+03:00
Происшествия

Месть за донос в полицию: под Екатеринбургом подростки избили инвалида

На камеру драку снимал 12-летний школьник
Олег Галимов
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Разбираться в случившемся будет Следственный комитет. Фото: скриншот видеоРазбираться в случившемся будет Следственный комитет. Фото: скриншот видео
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В поселке Рефтинский в 100 километрах от Екатеринбурга двое школьников жестоко избили 20-летнего инвалида Сергея Рябова (фамилия изменена - Ред.) и по уже пугающей традиции засняли все на видео. Жуткий ролик уже собрал десятки тысяч просмотров в Сети.

В Рефтинском несовершеннолетние избили инвалида.! другой источник

На кадрах отчетливо видно как один из подростков наносит несколько ударов кулаками, а затем пинает уже лежачего инвалида по голове.

- Нет, пожалуйста! Не надо! За что?! – кричит Сергей.

Но школьник не унимается и продолжает бить парня. После видео обрывается...

НАСТУЧАЛ НА ВОРИШЕК

Нападавшим оказался 16-летний учащийся Асбестовского политехникума Алексей (имена подростков изменены – прим. ред.) и его товарищ 12-летний Владислав. Подростки были знакомы еще по школе. После 9-ого класса Алексей решил уйти в техникум, чтобы получить профессию крановщика.

По словам одноклассницы Влада, причиной конфликта стал донос в полицию.

- Как-то раз Сергей заметил, как Влад и Алексей воруют в магазине какие-то сладости, - рассказывает «КП-Екатеринбург» девочка. – Сережа парень добродушный – у него с рождения задержка. А еще правильный. Он подошел к охране магазина и настучал на парней.

Одноклассники Влада возмущены его поведением. Фото: предоставлено одноклассниками школьников

Одноклассники Влада возмущены его поведением. Фото: предоставлено одноклассниками школьников

После этого подростков поставили на учет, а к ним домой зачастили инспекторы ПДН. В итоге Алексей и Влад решили отомстить Сергею. Они заманили парня в лес, а потом набросились на него с кулаками. После того, как мальчишки сделали свое «грязное дело», они убежали. Сергей самостоятельно добрался до дома. После этого родители парня написали заявление в полицию.

- Избитый знал своих обидчиков, и без проблем опознал их в отделении, - пояснил официальный представитель Свердловского главка полиции Валерий Горелых. – Госпитализация Сергею не потребовалась.

ЗА ИНВАЛИДА ОТОМСТИЛИ СТАРШЕКЛАССНИКИ

Сейчас Сергей уже оправился от произошедшего.

- С ним все нормально, сегодня его видела, гуляет по улице, - продолжает местная школьница. - На телефон все снимал Влад. Он же скинул запись друзьям. А те в свою очередь выложили ее в Интернет. Вчера старшеклассники избили Лешу, так сказать отомстили за Сережу.

Сергей сразу же опознал своих обидчиков в отделении полиции. Фото: соцсети

Сергей сразу же опознал своих обидчиков в отделении полиции. Фото: соцсети

Директор школы № 6 Рефтинского Наталья Ершова была в шоке, когда узнала о произошедшем.

- Влад всегда был тихим и спокойным мальчиком, – говорит директор учебного заведения. – У него нормальная успеваемость, ранее в драках он не был замечен. Что касается Алексея, то раньше мы присматривали за ним, так как были проблемы с посещаемостью.

После того, как Сергей опознал своих обидчиков в отделе полиции, к расследованию избиения подключился Следственный комитет.

После 9-го класса Алексей решил поступить в техникум. Фото: предоставлено одноклассниками школьников

После 9-го класса Алексей решил поступить в техникум. Фото: предоставлено одноклассниками школьников

В конце этого лета в Березовском пятеро школьников до смерти забили 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Сейчас двое подростков находятся в колонии, еще двое под домашним арестом. Также в деле фигурирует 13-летняя девочка, которая снимала избиение на видео. Она избежала наказания, так как еще не достигла возраста уголовное ответственности, а в прошлую пятницу суд отказался отправлять ее в закрытое учебное учреждение.

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