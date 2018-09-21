Суд не стал отправлять 13-летнюю девочку, снимавшую на видео расправу над инвалидом в Березовском, в спецшколу

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-21T17:30:36+03:00

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В Городском суде Березовского сегодня особенно многолюдно. На скамье подсудимых - 13-летняя Алина (имена изменены - Ред.). Та самая девочка, которая снимала на телефон, как ее старшие товарищи (четыре мальчки 14 и 16 лет) до смерти избивают и топчат 20-летнего Диму Рудакова.

Изверги загнали парня в гаражи, сорвали православный крестик, заставили раздеться до гола… Дима, как мог, молил отпустить – юноша страдал дефектом речи. Из-за этого отклонения 13-летняя Алина (имена школьников изменены – Ред.) потом будет хвастаться подруге, что они «забили наркомана». Но Дима наркоманом не был, он был инвалидом.

У Димы Рудакова был дефект речи. К своим 20 годам он выучился на сварщика. Фото: соцсети

- Они плевали в Диму, мочились на него, тушили об него сигареты. Говорят, 16-летний Богдан всем рулил. Он же со всей дури ударил Диму по головетабуреткой, - рассказывают общие знакомые шайки. – Потом прыгали у него по голове. Череп вдавили так, что в гаражах на земле до сих пор вмятина…

Дима умер на месте. Отморозки разбежались. И той же ночью рассказали о своих похождениях в соцсетях. Друзьям, в надежде, что те будут хранить молчание. Но схема дала сбой. Вместо этого подростков сдали полиции. Богдана задержали сразу, вычислили благодаря судимости. Спустя неделю по одному выцепили всех остальных.

Место убийства димы. Фото: соцсети

Суд отправил шестнадцатилетних Вадима и Богдана в СИЗО на два месяца, до 20 октября. Илью и Семена, которым по 14 лет, оставили под домашним арестом. От изолятора парней спасли показания учителей и директора школы. Якобы, мальчишки не плохие, в серьезных драках замечены не были. При этом педагоги признавались, что школьники пили, курили, сбегали с уроков и даже былипойманы на мелком воровстве.

Вадим переехал на Урал из другого региона страны. Фото: соцсети

Единственной кому удалось уйти от наказания, так это Алине. Хотя девчонка даже не осознает, что натворила. Она первая рассказала подружке о том, что они с друзьями убили человека, запинали наркомана, сделали мир лучше... Даже на допросе у следователя, Алина выглядела более, чем спокойна. Как и ее друзья.

- Дети были не напуганы. Когда их поместили в СИЗО, они восприняли это как должное, - рассказывал психолог Кировградской детской колонии Юрий Векшин в эфире радио "КП" - Екатеринбург (92,3 FM). - Они не понимают, что нанесли увечья несовместимые с жизнью. Уверяют, что это был наркоман. И они избавили от него мир. Они отдавали себе отчет в том что делали. К тому же были в состоянии алкогольного опьянения.

Алина осталась безнаказанной в силу возраста - в России уголовная ответственность наступает с 14 лет. И родители попросту закрыли дочь дома. Но общественность такой расклад не устроил. И комиссия по делам несовершеннолетних передала в Березовский городской суд просьбу поместить школьницу в центр временной изоляции.

Закрытое судебное заседание длилось пять часов. а после судья ошарашил всех собравшихся.

- Березовский городской суд рассмотрев дело решил отказать в требовании отправить Алину в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 3 года, - заявил судья. - Территориальная комиссия ПДН может обжаловать решение.

На суде присутствовал и адвокат мамы Димы Рудакова Елены.

- Мы будем обжаловать приговор в областном суде! - заявил Евгений Кочешков. - Алина призналась, что била Диму по голове и спине. Она наверное до сих пор не понимает, что натворила. Мы с Диминой мамой считаем, что она не исправилась с прошлого года, когда воровала кроссовки. Эта девочка опасна для общества! В среду мы получаем мотивированное решение суда и обжалуем его.

Из зала суда Алина вместе с родителями уехала домой. Пока она по-прежнему будет находиться на домашнем обучении.

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