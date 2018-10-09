2018-10-09T13:31:10+03:00
Происшествия

«Он террорист и экстремист»: в Нижнем Тагиле школьник избил друга за шутку про ислам

У мальчика перелом лицевой кости, ему сделали сложную операцию
Олег Галимов
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Возможно, что драка мальчишек произошла по вине двух школьниц. Фото: соцсетиВозможно, что драка мальчишек произошла по вине двух школьниц. Фото: соцсети
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На Урале продолжаются массовые потасовки школьников. На сей раз в больнице Нижнего Тагила оказался местный 15-летний школьник Алексей (имена детей изменены – прим. ред.). Потасовка за лицеем № 51 произошла 1 октября. После уроков Леша вместе со своей девушкой пошел гулять и наткнулся на целую банду во главе со старым приятелем Денисом. Обидчик не стал тратить время на разговоры и решил сразу разобраться «по-мужски».

Первым делом он достал из рюкзака торт и бросил его в лицо Леше, а пока парнишка протирал глаза он несколько раз ударил его кулаками по голове.

- Это сложно назвать дракой, скорее избиение какое-то, - рассказывает очевидец потасовки. – Никто так и не понял, зачем Денис бросил в Лешу торт.

Алексей был весь в крови и друзьям пришлось вызвать скорую. В больнице у подростка диагностировали перелом лицевой кости.

Леша выслал нам фотографии из палаты. Сегодня его выписали из реанимации. Фото: предоставлено героем публикации

Леша выслал нам фотографии из палаты. Сегодня его выписали из реанимации. Фото: предоставлено героем публикации

Врачи сообщили об избиении правоохранителям, и теперь расследованием инцидента занимается районный Следственный комитет.

Юному тагильчанину предстоит долгий курс лечения. Фото: предоставлено героем публикации

Юному тагильчанину предстоит долгий курс лечения. Фото: предоставлено героем публикации

Для определения степени тяжести вреда проводится судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Помимо выяснения обстоятельств самого инцидента, будет устанавливаться, насколько своевременные и полные мероприятия проводились руководством образовательного учреждения для обеспечения безопасности несовершеннолетних во время нахождения на территории учреждения.

Сегодня Алексея перевели из реанимации в обучную палату. Врачи провели сложную двухчасовую операцию. Лицо школьника по-прежнему в синяках.

- Мы были друзьями и хорошо общались, - написал из больничной палаты Леша. – Год назад я неудачно пошутил предложив ему принять ислам. Видимо он обиделся и решил отомстить.

Мама Леши уверена, что обидчика ее сына необходимо изолировать от общества.

- Он террорист и экстремист! – заявила «КП-Екатеринбург» мама Алексея Яна. – Он угрожает и другим детям. Мне кажется, что шутка годовой давности про ислам тут не причем. Друзья Леши сказали мне, что Дениса спровоцировали девочки, которые оклеветали моего сына, заявив, что он обидел их.

Сам нападавший не скрывает свою причастность к избиению, но решил воздержаться от комментариев.

С виду Денис обычный подросток. Фото: соцсети

С виду Денис обычный подросток. Фото: соцсети

- Зачем мне что-то говорить? Вы же явно все напишите не в мою пользу. Полиция во всем разберется, - кратко сказал Денис.

Ближайшие несколько недель пострадавший школьник проведет в больнице под присмотром врачей.

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