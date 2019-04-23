2019-04-23T15:18:25+03:00
Общество

Прокуратура запретила строить новое здание свердловской филармонии на месте пятиэтажки

Сейчас жильцов дома на Карла Либкнехта, 40 можно пересчитать по пальцам рук
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дом был построен в середине XX векаДом был построен в середине XX векаФото: Олег Галимов
Изменить размер текста:

Неожиданный поворот получила история с возможным сносом дома № 40 по улице Карла Либкнехта, на месте которого планируют построить новое здание свердловской филармонии. Согласно новому проекту, разработанному британской компанией Zaha Hadid, новое здание будет иметь два зала, внутренний сад и два входа с эскалаторами.

После очередного запроса в областную прокуратуру из ведомства пришел ответ. Согласно нему, строить новое здание вместо пятиэтажки нельзя из-за зон охраны памятников.

Так архитекторы спроектировали новый зал филармонии. Фото: Zaha Hadid

Так архитекторы спроектировали новый зал филармонии. Фото: Zaha Hadid

- В настоящее время на территории расположения жилого дома, в связи с действием защитных зон перечисленных выше объектов культурного наследия, невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция, - говорится в письме за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Свердловской области Александра Гетманчука.

Глава филармонии Александр Колотурский заявил, что пока не в курсе заключения надзорного ведомства и сам узнал о письме от журналистов.

- Со мной никто не связывался и не обсуждал этот вопрос, - рассказал «КП» Колотурский. – Прокомментировать пока ничего не могу, сам узнаю новости от представителей прессы.

В доме на Карла Либкнехта 42 квартиры, но сейчас там почти никто не живет Фото: Олег Галимов

В доме на Карла Либкнехта 42 квартиры, но сейчас там почти никто не живетФото: Олег Галимов

Помимо прочего в ответе прокуратуры вновь указывается, что дом на Карла Либкнехта не является аварийным, а его опоры и фундамент находятся в «работоспособном» состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Архитектор нового проекта Свердловской филармонии: «Мы с самого начала знали, что здание придется снести». Правда, по словам Кристоса Пассоса, заказчики не уточнили, что в доме проживает около ста человек (подробнее)

«Это намоленное место»: директор Свердловской филармонии высказал свое мнение о строительстве нового зала. Здание появится на месте пятиэтажной «сталинки» (подробнее)

Ради нового здания филармонии в Екатеринбурге снесут жилую пятиэтажку (Подробнее)

В Екатеринбурге жители дома, который хотят снести ради филармонии, просят помощи в соцсетях (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мэрия Екатеринбурга презентует себя на ИННОРОМе за 4 миллионов рублей
Новый маршрут: в Екатеринбурге планируют запустить электричку до Академического и Широкой Речки
На Урале восьмиклассник на краденой тележке из магазина похитил ограду мемориала
Уральской Ночи музыки быть: в Екатеринбурге прошло первое совещание оргкомитета
Вернем 90-е: депутат придумал способ борьбы с торговыми сетями в Екатеринбурге
Для ветеранов Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам участия в Дне Победы
Центр Екатеринбурга лишится главной парковки из-за Пасхальной ярмарки
На Урале аферист уговорил пассию заложить квартиру, чтобы купить оптовую партию венков
Мэрия Екатеринбурга не смогла израсходовать два миллиарда рублей из бюджета
В аэропорту Кольцово задержали пассажира с нелегальными цесарками
Уралец, зарезавший по пьяни трех друзей, получил пожизненный срок
Расспросили о военном детстве и обокрали: на Урале ищут соцработников, наживающихся на стариках
Клещи массово атакуют уральцев с приходом тепла
Центр Екатеринбурга перекроют из-за очередной репетиции Парада Победы
На Урале у строительной фирмы за долги забрали Lexus
В Екатеринбурге изменят место построения «Бессмертного полка»
Один погибший, двое в больнице: на Кольцовском тракте Land Cruiser протаранил сломавшийся ВАЗ
Индустриальное наследие Урала: чиновники придумали, как завлечь туристов в Нижний Тагил
Из Екатеринбурга запускают прямой автобусный рейс до Сибая
Парки Екатеринбурга начинают зачищать от клещей
Все совсем не «охрюнительно»: в Екатеринбурге на известного застройщика завели дело из-за рекламы
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии