Прокуратура запретила строить новое здание свердловской филармонии на месте пятиэтажки

Неожиданный поворот получила история с возможным сносом дома № 40 по улице Карла Либкнехта, на месте которого планируют построить новое здание свердловской филармонии. Согласно новому проекту, разработанному британской компанией Zaha Hadid, новое здание будет иметь два зала, внутренний сад и два входа с эскалаторами.

После очередного запроса в областную прокуратуру из ведомства пришел ответ. Согласно нему, строить новое здание вместо пятиэтажки нельзя из-за зон охраны памятников.

Так архитекторы спроектировали новый зал филармонии. Фото: Zaha Hadid

- В настоящее время на территории расположения жилого дома, в связи с действием защитных зон перечисленных выше объектов культурного наследия, невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция, - говорится в письме за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Свердловской области Александра Гетманчука.

Глава филармонии Александр Колотурский заявил, что пока не в курсе заключения надзорного ведомства и сам узнал о письме от журналистов.

- Со мной никто не связывался и не обсуждал этот вопрос, - рассказал «КП» Колотурский. – Прокомментировать пока ничего не могу, сам узнаю новости от представителей прессы.

В доме на Карла Либкнехта 42 квартиры, но сейчас там почти никто не живетФото: Олег Галимов

Помимо прочего в ответе прокуратуры вновь указывается, что дом на Карла Либкнехта не является аварийным, а его опоры и фундамент находятся в «работоспособном» состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Архитектор нового проекта Свердловской филармонии: «Мы с самого начала знали, что здание придется снести». Правда, по словам Кристоса Пассоса, заказчики не уточнили, что в доме проживает около ста человек (подробнее)

«Это намоленное место»: директор Свердловской филармонии высказал свое мнение о строительстве нового зала. Здание появится на месте пятиэтажной «сталинки» (подробнее)

Ради нового здания филармонии в Екатеринбурге снесут жилую пятиэтажку (Подробнее)

В Екатеринбурге жители дома, который хотят снести ради филармонии, просят помощи в соцсетях (Подробнее)