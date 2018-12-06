2018-12-06T11:19:54+03:00
Общество

Архитектор нового проекта Свердловской филармонии: «Мы с самого начала знали, что здание придется снести»

Правда, по словам Кристоса Пассоса, заказчики не уточнили, что в доме проживает около ста человек
Олег Галимов
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Британский архитектор не ждал проблем от нового проектаБританский архитектор не ждал проблем от нового проектаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге не утихают споры вокруг строительства нового здания Свердловской филармонии. Ради него придется перестраивать квадрат улиц Первомайская - Царская – Тургенева - Клары Цеткин. И все бы ничего. Но в окончательном проекте отсутствует жилая пятиэтажка на улице Карла Либкнехта, 40. Жильцов дома (а их больше ста человек) просто поставили перед фактом - ваш дом подлежит сносу. И никого не волнует, что некоторые жильцы даже и не задумывались о переезде. В основном это пенсионеры, которые прожили в этом доме почтити всю жизнь.

Жители пятиэтажки не намерены сдаваться "без боя". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители пятиэтажки не намерены сдаваться "без боя".Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Екатеринбурге стартовал Международный строительный форум «100+». На мероприятие приехал британский архитектор, исполнительный директор компании Zaha Hadid и разработчик нового проекта Сврдловской филармонии Кристос Пассас. Оказалось, архитектор изначально знал о существовании дома на ул.ице Карла Либкнехкта.

- Да, мы знали что там есть здание, но понятия не имели, что оно жилое! Заказчики нас об этом не предупреждали. Здание принадлежало Свердловской области, - признается архитектор. – И мы не думали, что с ним возникнут какие-то проблемы. Перед нами стояла задача спроектировать место, которое бы стало центром притяжения для жителей Екатеринбурга Основная сложность при проектировке состояла в том, чтобы создать современные места и пространства для музыкантов и зрителей филармонии.

Проект красивый, но стоит ли ради него сносить жилое здание? Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Проект красивый, но стоит ли ради него сносить жилое здание? Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Ранее жители устроили во дворе своего дома чаепитие, на которое пришли бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Госдумы Андрей Альшевских. Гости пожелали жильцам не сдаваться в борьбе за свои квадратные метры.

Позже строительство нового зала филармонии на месте жилого дома поддержали министр культуры Владимир Мединский.

В свою очередь экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий предложил возвести новый объект на месте сквера Вайнера, который горожанам не нужен.

В доме на ул. Карла Либкнехта несколько квартир принадлежит Свердловской филармонии. Фото: Олег Галимов

В доме на ул. Карла Либкнехта несколько квартир принадлежит Свердловской филармонии.Фото: Олег Галимов

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Кристос Пассас с директором Свердловской филармонии Александром Колотурским Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кристос Пассас с директором Свердловской филармонии Александром КолотурскимФото: Алексей БУЛАТОВ

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