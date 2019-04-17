Предлагали 30 тысяч за откуп: главарь банды, убившей на Урале инвалида, выступил с последним словом

В Березовском городском суде подходит к завершению судебное разбирательство по делу об убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. В августе прошлого года он был жестоко убит бандой подростков, которые заманили его за гаражи и избили.

Уже после задержания дети признались, что приняли Диму за наркомана из-за его невнятной речи, но это был его врожденный дефект.

- В процессе избиения между обвиняемыми состоялся сговор, направленный на причинение потерпевшему смерти, в процессе реализации которого они, действуя с особой жестокостью, нанесли множественные удары по телу и голове, в том числе, с использованием в качестве оружия табурета, демонстрировали пренебрежительное отношение к нему. Смерть потерпевшего наступила спустя непродолжительное время от сочетанной травмы головы, - напомнили в областной прокуратуре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/665094" frameborder="0"></iframe> Последние минуты жизни инвалида, которого пятеро отморозков убили в Березовском.! другой источник

Долгое время в подвешенном состоянии оставалась судьба школьницы, которая также принимала участие в расправе, но на момент убийства не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности (наступает с 14 лет – прим.ред.). В итоге Свердловский областной суд со второй попытки отправил ее на полгода в закрытую школу в Нижнем Тагиле.

До вынесения приговора трое отморозков находятся под домашним арестом, а главарь банды находится в колонии Кировграда. Изначально их обвиняли по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть», но после следователи переквалифицировали дело по статье «Убийство». Каждому из обвиняемых грозит до 10 лет колонии (прокурор запросил по 9 лет и 9 месяцев для каждого – прим.ред.).

Как стало известно, на сегодняшнем заседании с последним словом выступил лишь главарь банды - 16-летний Костя К.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/703656" frameborder="0"></iframe> Бабушка одного из обвиняемых в убийстве подростка в Березовском.Видео: Олег Галимов

Сейчас он отбывает срок в колонии за угон машины. Выяснилось, что его интересы в суде отстаивает родная бабушка. Под прицелами телекамер женщина заявила, что видеозапись убийства нельзя расценивать как доказательство вины.

- Он не хотел его убивать. Запись никакой юридической силы не имеет так как не проводилась фонетическая экспертиза.

Родители других обвиняемых отказались общаться с прессойФото: Олег Галимов

В свою очередь мать убитого Елена Рудакова призналась, что родители одного из обвиняемых предполагали ей 30 тысяч рублей, чтобы это зачлось их сыну как смягчающее обстоятельство.

- Перевели деньги на непонятный адрес, я об этом узнала лишь на заседании, - рассказала мама Димы. - Они по-прежнему пытаются убедить суд, что не хотели убивать моего сына. Но убить можно одним ударом, а они сломали об него стул и прыгали по голове!

В конце заседания Костя попросил у матери Димы Рудакова, а также у своей мамы прощение. Приговор главарю банды отморозков вынесут 23 апреля в 9:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU