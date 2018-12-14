2018-12-14T15:01:17+03:00
Происшествия

Девочку, участвовавшую в расправе над инвалидом в Березовском, на 1,5 года отправили в закрытую школу

Областной суд принял решение наказать школьницу
Олег Галимов
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Прокуратура и ПДН просили суд изолировать ее от обществаПрокуратура и ПДН просили суд изолировать ее от общества
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Прошло четыре месяца после убийства 20-летнего Димы Рудакова, которое потрясло не только маленький Березовский, но и всю страну. Изуродованное до неузнаваемости тело инвалида нашли среди гаражей, а на месте преступления еще долго сохранялась вмятина. Подонки буквально втаптывали его голову в землю.

Из-за невнятной речи подростки приняли Диму за наркомана. Фото: соцсети

Из-за невнятной речи подростки приняли Диму за наркомана. Фото: соцсети

Настоящий шок пришел, когда стало понятно, кто причастен к жестокой расправе: на скамье подсудимых оказались четверо подростков от 14 до 16 лет, а их 13-летняя подельница числилась как свидетель (из-за не достижения возраста привлечения к уголовной ответственности).

Почти все это время двое парней находились в СИЗО, но на прошлой неделе суд отпустил одного из них под домашний арест. Мама погибшего парня Елена Рудакова была в шоке, когда поняла, что лишь один из фигурантов дела убийства ее старшего сына находится за решеткой.

Снимала на телефон, а потом присоединилась к бойне

До сегодняшнего дня дальнейшая судьба уже 14-летней Алины (имя изменено – прим.ред.) оставалась под вопросом. Отдел ПДН Березовского и представитель матери Димы просили изолировать ее от общества, чтобы девочка понесла хоть какое-то наказание.

Изначально было известно, что Алина снимала все происходящее на свой телефон и якобы не участвовала в убийстве. Однако уже после первого заседания стало понятно, что школьница несколько раз все же ударила Диму, а также имела проблемы с законом. В прошлом году ее поймали на краже кроссовок.

Всех убийц поймали по горячим следам, хотя один пытался скрыться на поезде. Фото: соцсети

Всех убийц поймали по горячим следам, хотя один пытался скрыться на поезде. Фото: соцсети

После оглушительной «славы» в родном городе ее, ожидаемо, перевели на домашнее обучение, но кроме этого в ее жизни не произошло других изменений.

Городской суд Березовского принял решение не отправлять Алину в школу закрытого типа: там посчитали, что она вполне может перевоспитаться и будучи на свободе. Но сегодня, 14 декабря, окончательную точку в этом вопросе поставил Свердловский областной суд. С апелляцией в высшую инстанцию обратились прокуратура, ПДН и мама Димы. Судья областного суда постановил:

- Отправить Алину на 1,5 года в закрытую школу.

Заседание, на котором девочку отправили в спецшколу Фото: Олег Галимов

Заседание, на котором девочку отправили в спецшколуФото: Олег Галимов

Прямо из зала суда девочка отправится в центр для несовершеннолетних МВД. Но там она проведет не более 30 дней. А после спецприемника школьница отправится непосредственно в закрытую школу. Так что, Новый год, она в любом случае встретит не дома (девочка, наверняка была уверена, что суд примет более мягкое решение), а в спецучреждении.

Суд признал не безнадежной?

Свою позицию адвокат матери Алины объяснял следующим образом:

- Каждый из нас в детстве проказничал. Она должна находиться с семьей. Почему? Да потому что там ее дом, а не тюрьма!

Обвиняемая школьница вместе со своей мамой слушает приговор Фото: Олег Галимов

Обвиняемая школьница вместе со своей мамой слушает приговорФото: Олег Галимов

Рассмотрение дела в Свердловском областном суде растянулось до середины декабря, и все шло к тому, что девочка останется безнаказанной. По нашим источникам, судья с самого начала считал Алину не безнадежной и решил дать ей шанс исправиться. Но в итоге в областном суде приняли решение отправить школьницу на перевоспитание.

- Я довольна решением суда, - кратко прокомментировала мама погибшего Димы Рудакова.

Мама убитого Дмитрия - Елена Рудакова Фото: Олег Галимов

Мама убитого Дмитрия - Елена РудаковаФото: Олег Галимов

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