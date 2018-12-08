2018-12-10T16:46:48+03:00
Общество

Одного из подростков, обвиняемых в убийстве инвалида из Березовского, отпустили домой

Парень будет находиться под домашним арестом
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: Елена Благинина/соцсетиФото: Елена Благинина/соцсетиФото: Елена БЛАГИНИНА
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Одного из участников жестокой расправы, которая произошла летом 2018 года в небольшом уральском городке Березовский, отпустили под домашний арест. Ближайший месяц дома будет находится 16-летний Петр (имена изменены. - Прим. ред.) - один из подозреваемых в участии в убийстве.

Будет ли семья Димы Рудакова оспаривать это решение, пока непонятно.

Все, кто знал Диму, говорили о том? что он был очень доброжелательным и дружелюбным. Поэтому и пошел вслед за своими убийцами. Фото: соцсети

Все, кто знал Диму, говорили о том? что он был очень доброжелательным и дружелюбным. Поэтому и пошел вслед за своими убийцами. Фото: соцсети

- Я не хочу ничего говорить, - отказался от комментария Евгений Кочежков, адвокат семьи погибшего Димы Рудакова.

Березовский суд принял решение отправить школьника под домашний арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Березовский суд принял решение отправить школьника под домашний арестФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, 9 августа школьники из Березовского ради забавы убили 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Безобидный парнишка был очень дружелюбным и не заподозрил ничего плохого, когда шайка подростков предложила ему "прогуляться за гаражи". Там они напали на Дмитрия, заставили его раздеться и снять крестик, и избили его до смерти. После этого школьники разбежались и стали хвастаться в соцсетях, что убили "наркомана". Только вот, оказалось, что Дима не был наркоманом, а лишь страдал от характерного дефекта речи.

Школьники до смерти избили молодого человека Фото: Елена БЛАГИНИНА

Школьники до смерти избили молодого человекаФото: Елена БЛАГИНИНА

Малолетних извергов быстро задержали - одного из них сразу заключили под стражу, других чуть позже. В итоге Березовский городской суд отправил в СИЗО двух 16-летних мальчишек и одного 14-летнего. Еще одного подростка 14 лет оставил под домашним арестом. На свободе оставалась лишь 13-летняя девочка, которая снимала происходящее на телефон - по российскому законодательству уголовная ответственность наступает с 14 лет. Ей грозит лишь спецшкола для малолетних преступников - судьба девочки решится в середине декабря.

Позже на свободу отпустили еще одного подозреваемого - 14-летнего Илью, а теперь и 16-летнего Петра. Напомним, многие горожане говорили, что подросткам лучше оставаться в СИЗО, потому что на свободе их ждет самосуд - жители Березовского выходили на митинги и требовали максимально строгого наказания для юных преступников.

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