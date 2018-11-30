2018-11-30T12:10:31+03:00
Происшествия

«Она должна быть с семьей»: судьба школьницы, снимавшей на видео расправу над инвалидом в Березовском, решится в середине декабря

Свердловский областной суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции по ее делу
Олег Галимов
Поделиться:
Двое ее подельников находятся в СИЗО, еще двое – под домашним арестом. Фото: соцсетиДвое ее подельников находятся в СИЗО, еще двое – под домашним арестом. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Свердловский областной суд до 14 декабря в рассмотрении апелляции по делу 13-летней школьницы Алины (имена детей изменены– прим.ред), которая участвовала в расправе над инвалидом Дмитрием Рудаковым в конце этого августа. По сей день девочка остается безнаказанной и учится на дому.

После убийства Рудакова по Среднему Уралу прокатилась волна подростковой преступности. Фото: соцсети

После убийства Рудакова по Среднему Уралу прокатилась волна подростковой преступности. Фото: соцсети

Так как она не достигла 14 лет, ее не могли привлечь к уголовной ответственности, и единственной мерой наказания для нее оставалось специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Именно с таким ходатайством в суде выступал представитель матери убитого парня и отдел ПДН Березовского.

На заседнии суда, которое длилось 4 часа, присутствовали: мама убитого Дмитрия и представитель матери Алины, который заявил, что девочка не представляет угрозу для общества.

- Она должна быть дома с семьей! Это родные для нее люди, а не спецприемник, - подчеркнул представитель.

Убитая горем мама Димы - Елена Рудакова воздержалась от комментариев.

Мама Дмитрия до сих пор не может прийти в себя. Женщина надеется, что убийцы ее сына понесут заслуженное наказание. Фото: Олег Галимов

Мама Дмитрия до сих пор не может прийти в себя. Женщина надеется, что убийцы ее сына понесут заслуженное наказание.Фото: Олег Галимов

Напомним, что в тот день Алина и еще четверо отморозков заманили Рудакова к гаражам под предлогом попить с ними пива. Всем школьникам было от 14 до 16 лет, они по очереди принялись избивать Диму, а в конце прыгали на голове и даже сломали кадык. По информации источника «КП» в правоохранительных органах, от таких ударов у парня буквально вытек один глаз.

Место, где убили Диму. Фото: соцсети

Место, где убили Диму. Фото: соцсети

Свои действия малолетние преступники объяснили тем, что приняли Рудакова за наркомана из-за его неразборчивой речи. Но это был лишь врожденный дефект. Всех участников расправы задержали «по горячим следам»: двоих, в том числе и главаря банды 16-летнего Богдана, отправили в СИЗО, еще двое – находятся под домашним арестом. Все это время Алина просто находилась дома под присмотром родителей.

Первое заседание в городском суде состоялось еще в конце сентября, но тогда судья посчитал, что оснований для перевода Алины в спецшколу нет. Если сказать точнее, не удалось доказать, что девочка не может перевоспитаться без смены обстановки.

Суд решает вопрос о мере пресечения для школьницы Фото: Олег Галимов

Суд решает вопрос о мере пресечения для школьницыФото: Олег Галимов

При этом выяснилось, что помимо непосредственного участия в убийстве Рудакова, девочку ловили на краже кроссовок. Кроме того, по словам адвоката Евгения Кочешкова, школьница несколько раз ударила умоляющего о пощаде инвалида ногой.

Апелляция в областном суде - последний шанс, что школьница все же понесет хоть какое-то наказание. Следующее заседании в Свердловском областном суде состоится 14 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прыгали по голове и снимали на телефон: в Березовском школьники ради забавы убили инвалида. Изуродованное тело 20-летнего юноши нашли в гаражах только на следующий день (подробнее)

«Наказать по-максимуму»: Жители Березовского выйдут на митинг после жестокой расправы над мальчиком-инвалидом. Горожане боятся, что малолетние отморозки уйдут от отвественности (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Подростки убили инвалида в Березовском»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ревность по-уральски: она не пришла ночевать, а он поджег квартиру
Кто владеет и информацией – тот владеет миром
В больнице Нижнего Тагила цыганка «загипнотизировала» и обокрала медсестру
Директор екатеринбургского ЦПКиО останется на посту до февраля
Один, совсем один: авиарейс Челябинск-Екатеринбург отменили из-за отсутствия пассажиров
У бизнесмена из Екатеринбурга приставы забрали и вылили 46 бутылок коньяка и водки
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
Владельца ювелирной фирмы в Асбесте, забившего молотком плотника, отправили в СИЗО
В Екатеринбурге поймали студентов, которые рекламировали наркотики через граффити
В Верхней Салде задержали мужчину с кошкой, ограбившего хлебный киоск
Атомные города Среднего Урала получат 450 миллионов рублей
Первый регулярный авиарейс из Челябинска в Екатеринбург отменили
На Урале оштрафовали стоматологию, которая пыталась взяткой прикрыть нелегальную хирургию
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 32
В выходные в Екатеринбург придет потепление
Бронзовую медаль первенства России по дзюдо завоевал орчанин Сергей Ломакин
В Свердловской области шесть тысяч человек остались без воды
Уральская биеннале впервые пройдет на действующем заводе
Пассажир «Кольцово» задекларировал часы за три миллиона рублей
Евгений Ройзман посоветовал депутату «ГУЛАГ - хорошая вещь» откреститься от своих слов
В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Инженерную
На футбол уже не успеет: областной суд признал незаконным решение ФСБ, не пустившей екатеринбуржца на ЧМ-2018
Главную елку Екатеринбурга нашли в лесу за 100 километров от города