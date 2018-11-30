«Она должна быть с семьей»: судьба школьницы, снимавшей на видео расправу над инвалидом в Березовском, решится в середине декабря

Свердловский областной суд до 14 декабря в рассмотрении апелляции по делу 13-летней школьницы Алины (имена детей изменены– прим.ред), которая участвовала в расправе над инвалидом Дмитрием Рудаковым в конце этого августа. По сей день девочка остается безнаказанной и учится на дому.

После убийства Рудакова по Среднему Уралу прокатилась волна подростковой преступности. Фото: соцсети

Так как она не достигла 14 лет, ее не могли привлечь к уголовной ответственности, и единственной мерой наказания для нее оставалось специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Именно с таким ходатайством в суде выступал представитель матери убитого парня и отдел ПДН Березовского.

На заседнии суда, которое длилось 4 часа, присутствовали: мама убитого Дмитрия и представитель матери Алины, который заявил, что девочка не представляет угрозу для общества.

- Она должна быть дома с семьей! Это родные для нее люди, а не спецприемник, - подчеркнул представитель.

Убитая горем мама Димы - Елена Рудакова воздержалась от комментариев.

Мама Дмитрия до сих пор не может прийти в себя. Женщина надеется, что убийцы ее сына понесут заслуженное наказание.Фото: Олег Галимов

Напомним, что в тот день Алина и еще четверо отморозков заманили Рудакова к гаражам под предлогом попить с ними пива. Всем школьникам было от 14 до 16 лет, они по очереди принялись избивать Диму, а в конце прыгали на голове и даже сломали кадык. По информации источника «КП» в правоохранительных органах, от таких ударов у парня буквально вытек один глаз.

Место, где убили Диму. Фото: соцсети

Свои действия малолетние преступники объяснили тем, что приняли Рудакова за наркомана из-за его неразборчивой речи. Но это был лишь врожденный дефект. Всех участников расправы задержали «по горячим следам»: двоих, в том числе и главаря банды 16-летнего Богдана, отправили в СИЗО, еще двое – находятся под домашним арестом. Все это время Алина просто находилась дома под присмотром родителей.

Первое заседание в городском суде состоялось еще в конце сентября, но тогда судья посчитал, что оснований для перевода Алины в спецшколу нет. Если сказать точнее, не удалось доказать, что девочка не может перевоспитаться без смены обстановки.

Суд решает вопрос о мере пресечения для школьницыФото: Олег Галимов

При этом выяснилось, что помимо непосредственного участия в убийстве Рудакова, девочку ловили на краже кроссовок. Кроме того, по словам адвоката Евгения Кочешкова, школьница несколько раз ударила умоляющего о пощаде инвалида ногой.

Апелляция в областном суде - последний шанс, что школьница все же понесет хоть какое-то наказание. Следующее заседании в Свердловском областном суде состоится 14 декабря.

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