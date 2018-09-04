13-летнюю школьницу, снимавшую избиение инвалида в Березовском, попросили изолировать от общества

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-04T11:41:08+03:00

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Следователи продолжают разбираться в убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. По главной версии парня до смерти забили четверо школьников 14-16 лет.

- Они плевали в Диму, мочились на него, тушили об него сигареты, - рассказывали общие знакомые шайки. – Потом прыгали у него по голове. Череп вдавили так, что в гаражах на земле до сих пор вмятина…

Двое из них уже ждут суда в следственном изоляторе. Еще двое сидят под домашним арестом. Кроме них на месте преступления была 13-летняя девочка, которая снимала процесс избиения на сотовый телефон. Из-за малого возраста уголовная ответственность ей не грозит. Однако комиссия по делам несовершеннолетних сегодня передала в Березовский городской суд просьбу поместить школьницу в центр временной изоляции. Дата заседания пока не назначена.