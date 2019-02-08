2019-02-08T16:17:20+03:00
Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение для подростков, насмерть забивших инвалида в Березовском

Диму Рудакова жестоко убили в августе прошлого года
Олег Галимов
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Тело Димы нашли за гаражами. Фото: соцсетиТело Димы нашли за гаражами. Фото: соцсети
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Все ближе и ближе становится тот день, когда в Березовском начнется суд над четырьмя подростками, которых обвиняют в убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова.

В начале августа 2018 года малолетние преступники попросили его купить им сигареты в магазине, а потом заманили к гаражам, где и начали избивать. Пока подростки прыгали у Рудакова на голове, все происходящая снимала на телефон 13-летняя Алина (имена детей изменены – прим. ред.).

На фото 16-летний лидер банды Богдан. Фото: соцсети

На фото 16-летний лидер банды Богдан. Фото: соцсети

Позже стало известно, что дети приняли Диму за наркомана из-за его невнятной речи, но это был его врожденный дефект.

- В процессе избиения между обвиняемыми состоялся сговор, направленный на причинение потерпевшему смерти, в процессе реализации которого они, действуя с особой жестокостью, нанесли множественные удары по телу и голове, в том числе, с использованием в качестве оружия табурета, демонстрировали пренебрежительное отношение к нему. Смерть потерпевшего наступила спустя непродолжительное время от сочетанной травмы головы, - напомнили в областной прокуратуре.

Долгое время судьба школьницы оставалась в подвешенном состоянии, на момент убийства она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. В итоге Свердловский областной суд со второй попытки отправил ее на полгода в закрытую школу в Нижнем Тагиле.

Последние минуты жизни инвалида, которого пятеро отморозков убили в Березовском.! другой источник

Алина рассказала об убийстве своей подруге. Фото: соцсети

Алина рассказала об убийстве своей подруге. Фото: соцсети

Трое ее подельников сейчас дожидаются суда под домашним арестом, а главарь банды находится в колонии Кировграда.

Недавно 15-летнего Вадима отпустили под домашний арест. Фото: соцсети

Недавно 15-летнего Вадима отпустили под домашний арест. Фото: соцсети

Изначально следователи возбудили уголовное дело по 111 статье УК РФ, но в январе дело переквалифицировали на «Убийство». Из-за того, что всем преступникам не исполнилось еще 18 лет, им грозит лишь до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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