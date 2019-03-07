В Березовском начали судить малолеток, убивших 20-летнего инвалида

Восемь месяцев прошло со дня зверского убийства 20-летнего Димы Рудакова в Березовском. Жизнь молодого парнишки-инвалида оборвалась из-за группы подростков, которые в тот день искали «мальчиков» для битья.

Увидев Диму с его заторможенной речью, они приняли его за наркомана и решили заманить за гаражи. Чтобы войти в доверие четверо школьников и их 13-летняя подружка Алина попросили его купить им пиво. Рудаков поверил, что ребята хотят с ним подружиться и пошел с ними. Он не знал, что это решение будет стоить ему жизни.

Место, где убили ДимуФото: Елена БЛАГИНИНА

Малолетние отморозки принялись избивать Диму руками и ногами и повалили его на землю, а потом принялись прыгать у него на голове. От множественных травм инвалид погиб на месте.

Все происходящее было снято на видео, в роли оператора выступила Алина. На следующий день она показала ролик и призналась в преступлении своей лучшей подруге. На тот момент убийц уже искала полиция города.

У Димы осталась мама и младший брат. Фото: соцсети

Через неделю все фигуранты дела были задержаны, на заседании по вынесению меры пресечения под арест отправили троих мерзавцев, но позже двое из них добились смягчения до домашнего ареста.

Что касается Алины, то она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, именно поэтому адвокат мамы Димы и отдел ПДН требовали отправить ее в закрытую школу. С первой попытки добиться этого не удалось, но в декабре областной суд удовлетворил апелляцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/665094" frameborder="0"></iframe> Последние минуты жизни инвалида, которого пятеро отморозков убили в Березовском.! другой источник

Подруга Алины одной из первой узнала об убийстве. Фото: скриншот

Парням же повезло намного меньше, а если честно – не повезло совсем. Изначально в отношении них возбудили дело по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но недавно следователи объявили о переквалификации на статью «Убийство». В силу своего несовершеннолетия каждому из обвиняемых грозит до 10 лет лишения свободы.

Сегодня городской суд Березовского начал рассмотрение дела в закрытом режиме.

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