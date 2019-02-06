2019-02-06T17:01:13+03:00
Происшествия

Уральские сыщики арестовали грабителя, укравшего в Екатеринбурге у немецкого консула 2 миллиона рублей

Задержать преступника удалось перед Новым годом в Новосибирске
Олег Галимов
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Второй грабитель еще на свободеВторой грабитель еще на свободеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Два месяца потребовалось сыщикам свердловского уголовного розыска, чтобы поймать грабителя, который осенью ограбил в Екатеринбурге немецкого консула-атташе. Все произошло во время переезда консульства на новое место работы – в небоскреб «Высоцкий».

Грабители поджидали консула у входа в бизнес-центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грабители поджидали консула у входа в бизнес-центрФото: Алексей БУЛАТОВ

В тот день консул вместе с водителем отправился главный офис Уральского отделения, где получил наличными два миллиона рублей. Деньги были заказаны заранее, а вся процедура была более чем привычной. Злоумышленники действовали по наводке и проследили машину консула от «Высоцкого» до банка и обратно.

Лишь на долю секунды сотрудник дипломатической миссии оказался без присмотра водителя (который также выполнял роль телохранителя – прим.ред.), когда тот зашел в здание через дверь-карусель.

Путь от Сбербанка до небоскреба чуть больше километра, на этой карте мы отметили место, где произошло ограбление Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Путь от Сбербанка до небоскреба чуть больше километра, на этой карте мы отметили место, где произошло ограблениеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Один из грабителей сорвал с консула рюкзак с деньгами и убежал в сторону припаркованной рядом Mazda CX-5, в которой его ждал подельник.

ПРЕСТУПНИК ПОЙМАН, НО ДЕНЕГ НЕТ

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, выйти на след преступников удалось благодаря брошенной во дворе иномарке, которую отследили по камерам наблюдения.

- Номера на Mazda были из Новосибирской области, - делится источник «КП». – Трое оперативников поймали грабителя в конце декабря на его родине, после чего доставили в Екатеринбург. До суда он будет находиться в СИЗО.

Выдавать своего напарника грабитель не стал, но и вернуть деньги консулу не смог. На допросе злоумышленник признался, что потратил все до последней копейки.

- Это будет далеко не первая его судимость, они «гастролировали» по всей России. Украденные деньги никогда не откладывали, - добавил наш информатор.

Позже эту информацию подтвердили и в самом консульстве Германии в Екатеринбурге.

В центре Екатеринбурга у немецкого консула украли два миллиона рублей. Грабитель напал на него у небоскреба «Высоцкий» (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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