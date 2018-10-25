«Все было за пределами здания»: небоскреб «Высоцкий» окружили полиция и ОМОН
По предварительной информации, в центре города ограбили мужчину
Силовики снимают отпечатки пальцев с дверейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вестибюль небоскреба «Высоцкий» окружили сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа.
- Сотрудники полиции работают по раскрытию уличного грабежа. Ущерб устанавливается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД.
В администрации бизнес центра пояснили, что сейчас оперативники снимают отпечатки пальцев с дверей.
- Все произошло за пределами здания, никакого переполоха нет. Работаем в обычном режиме, - пояснили в «Высоцком».
В Росгвардии также подтвердили, что в операции задействован ОМОН.
- Наши сотрудники работают на месте, они оказывают силовую поддержку, - рассказали представители ведомства.