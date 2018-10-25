2018-10-25T16:01:25+03:00
Происшествия

«Все было за пределами здания»: небоскреб «Высоцкий» окружили полиция и ОМОН

По предварительной информации, в центре города ограбили мужчину
Олег Галимов
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Силовики снимают отпечатки пальцев с дверейСиловики снимают отпечатки пальцев с дверейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вестибюль небоскреба «Высоцкий» окружили сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа.

- Сотрудники полиции работают по раскрытию уличного грабежа. Ущерб устанавливается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД.

В администрации бизнес центра пояснили, что сейчас оперативники снимают отпечатки пальцев с дверей.

- Все произошло за пределами здания, никакого переполоха нет. Работаем в обычном режиме, - пояснили в «Высоцком».

В Росгвардии также подтвердили, что в операции задействован ОМОН.

- Наши сотрудники работают на месте, они оказывают силовую поддержку, - рассказали представители ведомства.

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