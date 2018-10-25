2018-10-25T21:45:33+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга у немецкого консула украли два миллиона рублей

Грабитель напал на него у небоскреба «Высоцкий»
Олег Галимов
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На место преступления выезжали сотрудники полиции, ОМОНа и РосгвардииНа место преступления выезжали сотрудники полиции, ОМОНа и РосгвардииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчина, которого сегодня днем ограбили у БЦ «Высоцкий», оказался немецким консулом. По данным E1, злоумышленники украли у иностранца два миллиона рублей, один из грабителей напал у крутящейся двери небоскреба. Выхватив деньги злоумышленник побежал к белому внедорожнику, где его ждал подельник.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Прибывшие на место происшествия силовики опросили очевидцев и сняли отпечатки пальцев с двери, к которой, возможно, прикасался преступник. Стоит отметить, что ограбление совпало с днем переезда консульства Германии в новый офис, который находится в «Высоцком».

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