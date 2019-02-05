На подростков из Екатеринбурга, которые изнасиловали 13-летнего кадета шваброй, завели уголовное дело

В екатеринбургском техникуме «Рифей» началась полномасштабная проверка. Причиной тому стали известия о групповом изнасиловании, которому в конце прошлого года подвергся 13-летний кадет Никита (имена детей изменены – прим.ред.).

Как ранее писала «Комсомолка», на него напали четверо однокурсников и надругались, используя швабру. После этого родители Никиты забрали документы сына из «Рифея» и написали заявление в правоохранительные органы.Сейчас они боятся, что трое обидчиков избегут наказания. По их словам, обвиняемые до сих пор учатся на спасателей в том же техникуме.

- Они сделали это дважды, 6 и 7 декабря, - рассказывал нам ранее Никита. – Я сидел в своей комнате в общежитии и тут зашли эти трое. Схватили меня, повалили на кровать. Четвертый принес из туалета швабру… Так продолжалось два дня подряд, один раз один из них даже засунул руку.

Уголовная ответственность грозит лишь главарю банды Алексею. Фото: соцсети

Сегодня нам стало известно, что следователи возбудили уголовное дело. Но стоит отметить, что трое из четырех кадетов на момент преступления еще не достигли 14 лет (возраст привлечения к уголовной ответственности – прим.ред.).

- Проводится допрос сотрудников техникума, в том числе и воспитателей, которые должны обеспечивать безопасность детей, - рассказал руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Дмитрий Аникин.

Чтобы уточнить квалификацию преступления силовик посоветовал обратиться в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, но там отказались комментировать ход расследования. Позже информацию о проверке в «Рифее» подтвердил и детский омбудсмен региона Игорь Мороков.

- В системе воспитательной работы и подбора персонала было выявлено много упущений, - пояснил омбудсмен. – Нам предстоит долгое разбирательство.

В декабре нам также удалось пообщаться с одним из родственников главаря банды – 14-летнего Алексея. Мужчина не стал оправдывать парня, но был возмущен публикациями в СМИ, которые появились после статьи «КП».

- Вот зачем вы это пишите?! Если их виновность докажут, то пусть топчут нары.

Трое повалили на кровать, четвертый подошел со шваброй: подробности изнасилования 13-летнего кадета в Екатеринбурге. Мальчик поступил в техникум «Рифей» этой осенью и учился на спасателя (Подробности)