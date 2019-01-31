«В истории много загадок»: родственники погибшей на Урале туристки написали заявление на спасателей

Трагическая история двух жительниц Екатеринбурга 35-летней Елены Подкорытовой (погибла в горах – прим.ред.) и 31-летней Елены Осиповой до сих пор полна тайн и неувязок. В начале этой недели нам удалось первым пообщаться с выжившей женщиной и узнать ее версию событий.

Елен в горах нашли трое спасателей. Фото: предоставлено УрПСО и пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

Елена Осипова перенесла операцию по ампутации ног, и несколько дней была в коме, поэтому логично, что ее воспоминания могут быть спутанными и неясными. Убитые горем родственники второй женщины видят в случившемся вину МЧС и уже написали заявление на спасателей.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал глава Следственного отдела Карпинска Сергей Хмеленко.

- Мы читали интервью с Еленой, но в этой истории по-прежнему много загадок, - делится сестра погибшей туристки. – Почему они не звонили два дня, если с собой был телефон? Хочу лично с ней пообщаться, чтобы прояснить все детали.

Погибшая туристка покорила десятки гор и обожала походы. Фото: соцсети

Установить полную хронологию событий предстоит и следователям, уже известно, что погибшая скончалась от переохлаждения, но до сих пор не ясно, будет ли возбуждено уголовное дело.

- Это личное дело каждого и право людей обратиться с таким заявлением, - прокомментировала Наталья Зырянова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области. - Компетентные органы будут все выяснять и разбираться.

Женщины пропали во время похода на Сухогорский Камень 19 января, а нашли их лишь 22-го числа. Спасатели обнаружили Елен под деревьями по пояс в снегу. Едва дышащую Осипову на вертолете доставили в Краснотурьинск, а тело Подкорытовой 8 часов спускали с горы.

Врачи понимали, что ампутация стоп не избежатьФото: Алексей БУЛАТОВ

На следующий день выжившую туристку доставили в ожоговый центр ГКБ № 40 Екатеринбурга, где ей удалили стопы. Спустя три дня Елена Осипова пришла в себя и начала выходить на связь через социальные сети.

Друзья туристок продолжают сбор средств. Помочь матерям женщин можно переводом на карты Сбербанка: 2202 2008 5401 8932 – Лариса Николаевна С. (мама погибшей), 6390 0272 9019 1379 07 – Ольга Ларионовна О.

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